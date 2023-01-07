豐原轉運中心新商機 搭車逛市集好便利

台中市豐原轉運中心開啟新商機，日前舉辦素食小夜市、文青形象市集，今天、明天再度開展文青市集，吸引外地民眾搭車來消費，讓轉運中心不僅有轉乘功能，還能逛市集。

台中市豐原轉運中心，顛覆傳統轉乘服務功能，以斜槓模式開啟新商機。交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，疫情漸解封，民眾出遊意願大增，帶動庶民經濟發威，豐原轉運中心發揮疏運功能，還提供休閒好去處。

他指出，2樓規劃商業空間，經由促進民間參與公共建設委託民間機構招商，年底搶先祭出拉攏人氣的新方案，去年12月18日在豐原轉運中心徒步區推出素食小夜市，胖卡攤車快閃營業，掀起話題。

交通局指出，首發的夜市趴引起熱烈迴響，當天寒流來襲，擋不住民眾逛夜市，許多攤位大排長龍，還有來自其他地區的民眾搭火車到緊鄰火車站的豐原轉運中心，大啖美食後再搭台鐵回程，不塞車又方便。

轉運中心規劃夜市、市集創造買氣，今、明兩天推出「晴市集」，每天各有20攤，從上午11時到下午6時止，邀請街頭藝人現場演出，歡迎市民朋友到豐原轉運中心喝咖啡、嚐美食、欣賞表演，採購手作的工藝品。