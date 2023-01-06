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彰化知名阿泉爌肉飯公告「這日」起漲價 網友：你不倒我都好

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
阿泉爌肉飯在臉書公告，受原物料成本波動影響，不得已必須調整價格，1月14日起部分商品微調5元。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
阿泉爌肉飯在臉書公告，受原物料成本波動影響，不得已必須調整價格，1月14日起部分商品微調5元。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

彰化市知名老店「阿泉爌肉飯」今晚宣布漲價，業者在臉書公告，受原物料成本波動影響，不得已必須調整價格，1月14日起部分商品微調5元。消息傳出，網友紛紛留言，「你不倒，我都好」、「好吃最重要」，也有人擔心明天開始更需要排隊買爌肉飯了。

阿泉公告指出「小店也一直秉持著共體時艱、同甘苦的精神來服務大眾，但大環境的驅使，原物料經過幾次的成本波動，故不得已必須微調幾樣商品的價格，造成您的不便，小店深感抱歉，還請各位饕客們多多見諒」。

去年彰化爌肉飯業者動盪，10月27日傳出彰化排隊名店「夜市爌肉」、「魚市場爌肉」同時間停業，被喻為「彰化爌肉店最黑暗的一天」，「阿泉焢（爌）肉」10月19日因內部整修暫停營業，當時引起討論是否要關門，幸好11月2日重新開張，人潮湧現，當時就連彰化縣長王惠美也在臉書貼文指出，差點沒讓一早就在吃爌肉飯的彰化人崩潰，也前往剛恢復營業的彰化市成功路「阿泉焢（爌）肉」外帶，引來眾多網友按讚。

彰化阿泉爌肉飯今晚公告將漲價。記者林敬家／攝影
彰化阿泉爌肉飯今晚公告將漲價。記者林敬家／攝影

王惠美 漲價

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