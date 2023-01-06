彰化知名阿泉爌肉飯公告「這日」起漲價 網友：你不倒我都好

彰化市知名老店「阿泉爌肉飯」今晚宣布漲價，業者在臉書公告，受原物料成本波動影響，不得已必須調整價格，1月14日起部分商品微調5元。消息傳出，網友紛紛留言，「你不倒，我都好」、「好吃最重要」，也有人擔心明天開始更需要排隊買爌肉飯了。

阿泉公告指出「小店也一直秉持著共體時艱、同甘苦的精神來服務大眾，但大環境的驅使，原物料經過幾次的成本波動，故不得已必須微調幾樣商品的價格，造成您的不便，小店深感抱歉，還請各位饕客們多多見諒」。