台中新科議員點將／李文傑 兌現父親對家鄉建設承諾

首次當選議員的李文傑，他的父親是剛卸任議員李榮鴻，長期跟在父親身旁為民服務，為家鄉爭取建設求發展，他幾經思考後決定接棒，也順利當選，將努力兌現父親在議員任內的承諾及未完成的建設。

李文傑個性敦厚誠懇，他受理地方服務案件，總是全神專注，不管他或父親都竭力幫忙。李文傑說，父親服務的熱情和責任感讓他印象深刻，有次父親身體不適，醫師強調當晚要住院觀察，但隔天在議會有定期會質詢，他堅持出院出席質詢，提出建設案不負鄉親所託。

李文傑擔任李榮鴻服務處特助，長達10多年。李文傑說，家鄉大甲、大安、外埔地處台中邊緣，俗稱「風頭水尾」，需要更加重視，要有大型建設和留住年輕人的計畫，才能再造家鄉風采。

當選後，李文傑盤點父親在議員任內所提地方建設案，還沒完成的，他會兌現父親對家鄉的承諾，繼續監督市府完成；他已抓出對地方建設重點，溫寮溪第1、2期工程、大甲市區塞車改善、爭取大甲運動公園規畫、舊大安溪橋斷橋連接等。

李文傑說，海線觀光資源需要建設，在松柏漁港推動觀光區，大安媽祖文化園區延宕多年，他要督促媽祖像盡速完成設置和招商，調查甲安埔閒置公共空間，設置長照據點與公托，他會持續追蹤、監督。

李榮鴻服務處建構網路服務系統，把服務案件追蹤列管，隨時更新進度。李文傑說，他會繼續使用這套系統，為鄉親服務，他說要服務的事很多，清楚記錄和追蹤，是身為民代的責任。