站在教育第一線 「俠女校長」楊恩慈54歲病逝

彰化退休校長楊恩慈在教育界有「俠女校長」之稱，她今年1月4日因病突然離世，年僅54歲，家人與教育界都深感意外與惋惜；她擔任校長後，仍堅持教學工作，常直言揭露教育現場的真相。楊恩慈公祭訂於16日上午7點半，在彰化殯儀館舉行。

台大教授葉丙成在臉書發文追思，「她是我心中的俠女，總是不畏壓力、不畏勢力，將教育圈第一線看到的問題，勇敢發聲給大家知道」。

楊恩慈曾在芳苑鄉路上國小、彰化市三民、忠孝國小擔任校長，最後在忠孝國小退休。楊突然辭世的消息傳出後，不少人湧入楊的臉書留言，在忠孝國小任教27年的美術老師林晉任，把楊恩慈在校內的上百張照片上傳臉書，吸引不少學生、教育界表達思念。

彰化市忠孝國小校長陳昱仁表示，他與楊恩慈認識14年，除了是老長官，更像姊姊，考上校長都是受她鼓勵；忠孝國小過去校務不穩，楊恩慈接任校長後，凝聚教師向心力，他2019年接手已奠定基礎，楊校長認為教師研習不能流於形式，為教師增加技能，也讓忠孝的師資教學實力穩固。

林晉任說，擔任校長職大都不需要繼續教學，但楊校長繼續留在教學第一線任教，在校期間持續為學生上閱讀素養課，她也常提出教學困境，找教師群共同討論解決問題。

他強調，楊校長過去發現，教師兼行政對教學品質的影響，不畏壓力投書盼改善制度，揭露教學現場真相，為教師發聲；當教師受到質疑，她捍衛校內教師，是個有擔當、值得尊敬的校長。