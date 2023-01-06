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「大村發什麼，彰化都在看」 今低收戶圍爐領3千元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉公所邀請善心企業出資，今天招待鄉內低收入戶提前圍爐並贈送禮品、禮金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉公所邀請善心企業出資，今天招待鄉內低收入戶提前圍爐並贈送禮品、禮金。記者簡慧珍／攝影

彰化縣被譽為全縣最幸福的大村鄉，今年又多一項幸福，鄉內146名低收入戶今天受邀參加大村歲末聯合慰問圍爐，飽餐一頓之外，收到過年禮盒和財團法人進賢社會福利慈善事業基金會捐贈禮金，低收入戶笑逐顏開。

大村鄉獲正新企業創辦人羅結、羅黃葉夫婦的遺產稅約26億元，過去接連兩年全鄉普發2千元給鄉民過年，成為彰化縣26鄉鎮市之中最幸福的一鄉，今年「大村發什麼，彰化都在看。」今天鄉內146名低收入戶提前圍爐、收到春節禮盒和每人3千元幸福禮金。

鄉長賴志銘說，今年是幸福兔年，祝福鄉民和社會大眾「越跳越好、越跳越快。」他接任鄉長會把社福做得更好，今天感謝進賢社福基金會協助需要協助的人，送出每人3千元幸福禮金，鄉公所又得到10位企業人士贊助幸福圍爐活動，明天就是「尾牙」，146名低收入戶圍爐過好年，希望新的一年大家都能「揚眉兔氣」，歡歡喜喜過好年。

大村鄉幸福圍爐借用大村鄉產銷中心，席開14桌，都是力挺賴志銘及大村鄉社福的社會人士出資。開席時，鄉公所一級主管充當服務生上菜，第一道「年年有餘（魚）」，第二道佛跳牆，菜色相當豐富。鄉長賴志銘預告，15日還有一場關懷活動，送過年物資給146名低收入戶和500多名中低收入戶，鄉公所優先照顧需要幫助的鄉民。

低收入戶 鄉長

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