快訊

蕭景田涉買票曾逃逸800萬交保 高院發回更裁

iPhone 14 Pro「螢幕永遠顯示」開1天超耗電？實測結果驚動果粉

台中惡火奪5命／出門時一家都好好的 大兒子逃死劫：這年就不過了

竹山風雨球場啟用半年 現場驚現球友遺留襪子檳榔渣

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮立籃球風雨球場落成啟用半年來，高使用率已產生環境問題，球場周遭充斥著檳榔渣、保力達罐等垃圾。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮立籃球風雨球場落成啟用半年來，高使用率已產生環境問題，球場周遭充斥著檳榔渣、保力達罐等垃圾。圖／竹山鎮公所提供

竹山鎮立籃球風雨球場於去年8月落成啟用，原本提供愛打球的球友有一個遮風避雨的場所，但半年來高使用率已產生環境問題，球場周遭充斥著檳榔渣、保力達罐等垃圾，更誇張還有運動後不要的襪子遺留現場，讓居民看了相當不舒服。

竹山鎮長陳東睦聞訊後，立即趕往現場會勘，發現球場真的留有滿多檳榔渣、瓶罐、還有打火機等等遺留物；中和里長林盈材表示，自從風雨球場落成後，中和里真的熱鬧很多，居民也都樂觀其成有那麼好的環境可以使用，但是隨之而來的卻是掃不完的垃圾以及瓶瓶罐罐。

林里長強調，有了這座風雨球場，以後愛打球的球友不用再看老天爺臉色，無論下雨天、大熱天都能前往伸展筋骨、熱血運動，但自己從還沒上任起，就開始打掃球場，到現在選上了，依然還是一直在打掃垃圾，也多次上網PO文，希望使用者要有公德心，但似乎沒有多大功能，最後只能求救於鎮公所。

陳東睦說，未來鎮公所會編列經費讓人來維護球場環境，但維護需靠每一個使用者共同幫忙，球場周遭也有設置垃圾桶，並且清潔宣導的標語也都隨處可見，不懂為何還是有那麼多人還是抱著僥倖的心態，將垃圾留給下一個使用者，雖然現場有監視器可以調閱逮人，但他希望大家還是要自律。

鎮長更強調球場的誕生來之不易，歡迎正當使用球場，公所非必要不會以強硬手段來喝止不守法的人，但希望球友不要把這邊當成聚會喝酒的地方，否則就失去爭取風雨球場的意義了。

竹山鎮立籃球風雨球場落成啟用半年來，高使用率已產生環境問題，球場周遭充斥著檳榔渣、保力達罐等垃圾。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮立籃球風雨球場落成啟用半年來，高使用率已產生環境問題，球場周遭充斥著檳榔渣、保力達罐等垃圾。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮立籃球風雨球場落成啟用半年來，高使用率已產生環境問題，球場周遭充斥著檳榔渣、保力達罐等垃圾。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮立籃球風雨球場落成啟用半年來，高使用率已產生環境問題，球場周遭充斥著檳榔渣、保力達罐等垃圾。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮立籃球風雨球場高使用率已產生環境問題，公所強調球場現場有監視器可以調閱逮人，希望民眾自律。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮立籃球風雨球場高使用率已產生環境問題，公所強調球場現場有監視器可以調閱逮人，希望民眾自律。圖／竹山鎮公所提供

陳東睦 監視器 聚會

延伸閱讀

打球還是喝酒？竹山籃球場滿地垃圾公所籲自律

苗栗竹南鎮博愛公園風雨球場近日完工 預計春節前開放啟用

天冷穿襪睡覺禦寒！專家示警「1類人」恐愈睡愈冷 2飲品改善手腳冰冷

竹山秀林小學特色教學有成 竹樂團榮獲藝術教育貢獻獎

相關新聞

國六橋聳雲天列國道八景之首 綠雕園區又奪最美景觀

南投縣國道六號橋聳雲天綠雕園區去年開放，獲交通部高速公路局景觀維護認養考評績效卓越佳績，今天在綠雕園區由受高公局主任秘書...

「幸福大村」發紅包本月11日明朗 未來多元方式紀念羅結夫婦

彰化縣大村鄉春節前發不發振興禮金（紅包）？大村鄉長賴志銘今天表示，交接小組和各科室盤點後，將在本（1）月11日公布未來施...

「大村發什麼，彰化都在看」 今低收戶圍爐領3千元

彰化縣被譽為全縣最幸福的大村鄉，今年又多一項幸福，鄉內146名低收入戶今天受邀參加大村歲末聯合慰問圍爐，飽餐一頓之外，收...

竹山風雨球場啟用半年 現場驚現球友遺留襪子檳榔渣

竹山鎮立籃球風雨球場於去年8月落成啟用，原本提供愛打球的球友有一個遮風避雨的場所，但半年來高使用率已產生環境問題，球場周...

公車意外事故頻傳 台中市府9天查獲7輛公車未停讓行人

台中日前公車撞上一家三口，造成母子雙亡悲劇，昨又傳出公車撞人意外。台中市交通局啟動路口公車轉向大稽查，去年12月29日起...

影／人安南投平安站寒冬送暖 獨居阿嬤感動落淚

南投縣政府與人安基金會合作，今天發送生活物資給弱勢民眾和獨居長者，副縣長王瑞德端出雞湯和義大利麵，作為孤老午餐。白姓阿嬤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。