竹山風雨球場啟用半年 現場驚現球友遺留襪子檳榔渣
竹山鎮立籃球風雨球場於去年8月落成啟用，原本提供愛打球的球友有一個遮風避雨的場所，但半年來高使用率已產生環境問題，球場周遭充斥著檳榔渣、保力達罐等垃圾，更誇張還有運動後不要的襪子遺留現場，讓居民看了相當不舒服。
竹山鎮長陳東睦聞訊後，立即趕往現場會勘，發現球場真的留有滿多檳榔渣、瓶罐、還有打火機等等遺留物；中和里長林盈材表示，自從風雨球場落成後，中和里真的熱鬧很多，居民也都樂觀其成有那麼好的環境可以使用，但是隨之而來的卻是掃不完的垃圾以及瓶瓶罐罐。
林里長強調，有了這座風雨球場，以後愛打球的球友不用再看老天爺臉色，無論下雨天、大熱天都能前往伸展筋骨、熱血運動，但自己從還沒上任起，就開始打掃球場，到現在選上了，依然還是一直在打掃垃圾，也多次上網PO文，希望使用者要有公德心，但似乎沒有多大功能，最後只能求救於鎮公所。
陳東睦說，未來鎮公所會編列經費讓人來維護球場環境，但維護需靠每一個使用者共同幫忙，球場周遭也有設置垃圾桶，並且清潔宣導的標語也都隨處可見，不懂為何還是有那麼多人還是抱著僥倖的心態，將垃圾留給下一個使用者，雖然現場有監視器可以調閱逮人，但他希望大家還是要自律。
鎮長更強調球場的誕生來之不易，歡迎正當使用球場，公所非必要不會以強硬手段來喝止不守法的人，但希望球友不要把這邊當成聚會喝酒的地方，否則就失去爭取風雨球場的意義了。
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