國六橋聳雲天列國道八景之首 綠雕園區又奪最美景觀
南投縣國道六號橋聳雲天綠雕園區去年開放，獲交通部高速公路局景觀維護認養考評績效卓越佳績，今天在綠雕園區由受高公局主任秘書彭煥儒頒贈獎盃。縣政府表示，國姓鄉是溫泉區，也是賞梅花好去處，春節邀請民眾順道綠雕園區踏青，品嘗咖啡和溫泉美景。
彭煥儒說，橋聳雲天是國道八景之首，縣府與國姓鄉公所認養高架橋下方空間，結合半圓心與視線所及的山脈，增添各種藝術造景，打造綠雕園區。
高公局評選北中南國道60幾處景點，各區選出兩件進入複評，綠雕園區脫穎而出獲得第一名。國道除了周圍景色優美，橋下景觀漂亮，國姓在地也推出咖啡、梅子等許多農特產品，除了美景外，還可選購特色農產和伴手禮。
農業處長陳瑞慶說，為了打造綠雕園區，縣府自106年初步規畫，108年施工，於去年啟用，結合在地休閒農業區與社區居民，綠雕園區內為無障礙空間，植栽多屬台灣原生種，每年3月至8月有不同的花季舉辦各式活動，未來會持續改善交通動線及公共設施，提供更優質的休憩環境。
國姓鄉長邱美玲說，國道六號開通後，國姓鄉減少許多遊客，橋聳雲天綠雕公園讓在地農民有了希望，不僅將遊客帶進國姓鄉，農民也能行銷在地農特產品。
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