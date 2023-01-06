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國4清水端車禍多 蔡其昌要求短長期改善規劃

中央社／ 台中6日電

台中市清水區臨港路口車禍頻傳，日前發生8車連撞車禍，造成1死3傷。交通部今天會勘，立法院副院長蔡其昌要求應提出短期、長期改善規劃，有民眾現場陳情，要求保證用路人安全。

公路總局邀集相關單位前往臨港路會勘，包括公路總局、台中市交通局、台中市交通警察大隊、清水區公所人員、立法院副院長蔡其昌、台中市議員王立任、楊典忠、陳廷秀等人，以及多名民眾到場表達意見。

蔡其昌指出，國道4號清水段的長下坡與臨港路口道路危險是地方上長期的問題，此次發生重大車禍事故，所以公路總局邀集各行政機關前來會勘，過去曾多次會勘該路口，但是皆因法規限制、交通流量不足而爭取未果。

蔡其昌希望，交通部提出短期計畫，3個月內完成改善，包含裝設測速照相、禁止左轉、標線標誌改善等作為，長期計畫則要求針對高架延伸進行可行性評估，將高架延伸作為長期目標來推動。

公路總局第二區養護工程處表示，解決交通事故需要找出原因，前次車禍主因是長下坡路段煞車失靈導致車禍發生，會先以改善長下坡讓車輛可以減速的方向，將與高公局配合，先進行相關的改善計畫。

高公局提到，針對國道4號終點端的減速，短期內先以減速標誌標線劃設及配合市警局增設測速照相取締等相關設施設置，高公局會依照主管機關及會勘決議，協助提供用地配合，同時持續評估長期規劃。

菁埔里長林子清說，鄉親期盼國道4號清水段能夠高架延伸到台中港，避免車輛因長下坡難以減速、夏季太陽西邊直射影響駕駛視線等導致交通事故頻傳的問題。

台中市清水區臨港路去年12月27日發生8輛車連環車禍，其中1輛自小客車內有2人一度受困車內，脫困送醫1死1重傷，另2名駕駛送醫輕傷無礙。

車禍 台中市 蔡其昌

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