冬夜家戶團聚別忘弱勢 年菜紅包助寒士過好年

歲末寒冬夜晚，家家戶戶溫馨團聚，但一群孤苦無依的「寒士」需要社會關注，人安基金會辦理「寒士吃飽30」，邀請民眾響應捐款協助愛心年禮、應急紅包，助弱勢族群過好年。

為讓南投縣街友、低收入戶、弱勢家庭、社會邊緣戶等在歲末寒冬感受社會溫暖，人安基金會南投平安站每年籌備愛心年禮送給弱勢、街友，今天邀南投縣副縣長王瑞德擔任愛心大使，並獻上年禮祝福，盼大眾支持「寒士吃飽30」送愛活動。

王瑞德、南投市長張嘉哲、南投縣議員張婉慈等人出席，王瑞德捲起衣袖為孤老烹煮年菜人參糯米雞，希望熱騰騰雞湯讓老人家飽胃更暖心，參加活動的獨居白姓阿嬤忍不住流下眼淚，感謝人安基金會照顧，除飲食和提供生活物資，更讓她有家的感覺。

王瑞德致詞表示，春節即將到來，希望縣民都能過好年，也呼籲大眾共同關懷弱勢；南投縣長許淑華政見白皮書主張全民宜居，更要關心弱勢者，縣府會在現有基礎上繼續提升。

南投平安站長蔡柏毅說，歲末寒冬集結愛心讓街友、弱勢家庭過好年，今年考量防疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）將辦桌改成送禮到家、到街，歡迎單次捐款新台幣600元協助1份愛心年禮、捐款500元助1份應急紅包，或隨喜支持常年服務、寒士吃飽30尾牙，助寒士好過年。