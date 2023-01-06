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「幸福大村」發紅包本月11日明朗 未來多元方式紀念羅結夫婦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉過去接連兩年發送振興禮金，村民每人在春節前領取「紅包」2000元。本報資料照片
彰化縣大村鄉過去接連兩年發送振興禮金，村民每人在春節前領取「紅包」2000元。本報資料照片

彰化縣大村鄉春節前發不發振興禮金（紅包）？大村鄉長賴志銘今天表示，交接小組和各科室盤點後，將在本（1）月11日公布未來施政方向及相關細節，為了感念正新輪胎創辦人羅結、羅黃葉遺愛大村，將在大村公共建設落款紀念，不再只有發錢給鄉民這樣的單一紀念方式。

大村鄉過去兩年在春節前，都發送2000元振興禮金給每一名鄉民，鄉民拿到「紅包」無不笑呵呵，感謝大村大善人羅結、羅黃葉夫婦。首開發送振興禮金的鄉長游盛去年兩任屆滿，新鄉長賴志銘就任後，鄉公所春節前發不發紀包備受關切。

賴志銘說，應該做的社會福利，鄉公所都會編列預算去做，應該廣拓財源，新舊鄉政交接小組和各科室盤點現有資源、鄉庫剩餘款，目前已完成3/4，預計本月11日前可清楚可用經費，鄉公所將對外說明。

賴志銘也說，羅結、羅黃葉夫婦認同大村，生前沒刻意結稅，留下大筆遺產稅給大村鄉，鄉公所和鄉民很感謝羅結、羅黃葉夫婦遺愛大村，未來紀念他們的方式不再只有發放禮金，鄉公所將成立正新博物館、在公共建設落款，讓羅結、羅黃葉夫婦永久名留大村。

鄉長 春節 紅包

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