公車意外事故頻傳 台中市府9天查獲7輛公車未停讓行人

台中日前公車撞上一家三口，造成母子雙亡悲劇，昨又傳出公車撞人意外。台中市交通局啟動路口公車轉向大稽查，去年12月29日起至今年1月6日稽查316輛公車，共7輛公車未停讓行人，列入客運營運與服務評鑑。交通局長葉昭甫說，已要求各客運業者召回駕駛教育訓練，並派員到各自路線督導行車安全，公車駕駛若違規未禮讓行人，一定究責到底，絕不寬貸。

交通局表示，台中市接連發生公車交通事故與服務不當案件，交通局要求全市17家客運業者，務必落實公車駕駛停讓行人規定，自去年底展開稽查，跨年晚會與元旦連續假期更擴大路口公車轉向大稽查，今日也到台灣大道與三民路路口及五權路與學士路路口稽查，查核53輛公車路口轉彎均符合規定。

葉昭甫表示，統計自去年12月29日起至今年1月6日共稽查316輛公車，共7輛公車未停讓行人，經查獲公車駕駛未停讓行人，將納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，也列為日後客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考。

台中客運290路公車昨日下午行經南屯區五權西路與忠勇路口時，因轉向未注意，擦撞行人造成受傷。葉昭甫說，交通局要求客運業者召回駕駛進行教育訓練，肇事的台中客運業者已於今日上午召回290路肇事的蕭姓駕駛員，並針對路口轉彎部分，要求依照路口轉彎的SOP規定施予再教育，確實注意公車行經行人穿越道前要「停、看、行」，以維護行人安全。

交通局說，要求所有市區客運業者必須在農曆年前分批召回所有駕駛員，針對行車安全再教育訓練，並實施公車路口轉彎停看行確認，待確認公車周遭無其他用路人才可於路口轉彎。今年起除提高評鑑指標行車安全配分，也要求客運業者評估於車輛加裝相關輔助硬體設施，保障用路人安全。