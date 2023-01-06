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公車意外事故頻傳 蔡其昌：應打造友善行人城市

中央社／ 台中6日電

台中市發生多起行人遭公車撞的意外被稱行人地獄，市府要求客運業者召回司機上安全教育課程，外界關心中央是否修法，立法院副院長蔡其昌表示，任何城市都應打造友善行人城市。

台中市日前發生公車撞死母子以及多起行人遭撞意外，蔡其昌今天召開國道4號清水段重大事故會勘，會後接受媒體聯訪，外界關心中央是否修法調整，車輛未禮讓行人加重罰則。

蔡其昌指出，立法院是合議制，如果有委員提案討論，會進行相關修法、討論，過去他也一再提過，台中市要打造為友善行人的城市，但他的努力不夠，希望市長盧秀燕加油，台灣任何一個城市，都應該打造友善行人城市。

蔡其昌說，路網是行人在走，雖然車子也在走，用路的權利車子、行人應該是對等的，過去偏重給車子使用，對行人應該更友善。

媒體問，8日，副總統賴清德南下台中市南區醒修宮，舉辦民進黨黨主席的政見發表會，因正好是無黨籍立委黃國書的轄區，外界關注是否布局立委選舉。黃國書日前退出民進黨，曾說不再參選立委。

對此，蔡其昌表示，政見會挑選地點，當然選人口密集區域，與立委布局無關，黃國書雖已不是民進黨籍，但是一名很優秀認真的民代，長期投入教育文化與地方建設，形象非常好，也是適合的立委候選人，但因不具民進黨籍，要看民進黨內部如何討論。

民進黨 蔡其昌 台中市

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