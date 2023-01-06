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影／人安南投平安站寒冬送暖 獨居阿嬤感動落淚

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投副縣長王瑞德（右二）、南投市長張嘉哲（左一）、縣議員張婉慈一起為寒士送上熱騰騰的雞湯。記者江良誠／攝影
南投副縣長王瑞德（右二）、南投市長張嘉哲（左一）、縣議員張婉慈一起為寒士送上熱騰騰的雞湯。記者江良誠／攝影

南投縣政府與人安基金會合作，今天發送生活物資給弱勢民眾和獨居長者，副縣長王瑞德端出雞湯和義大利麵，作為孤老午餐。白姓阿嬤想到自己沒有家人子女，悲從中來啜泣不已，更感謝人安志工5年多照顧，給了她堅持下去的勇氣。

王瑞德和南投市長張嘉哲、縣議員張婉慈等今天到人安基金會南投站，關心弱勢民眾和獨居老人狀況，以年菜煮人蔘糯米雞，送給在場等候的阿公、阿嬤，希望這熱騰騰的雞湯，不只飽他們的胃，更能溫暖他們的心，號召社會大眾支持，讓寒士在過年有頓溫飽，感受社會溫情。

人安基金會提供安置和供餐服務，中午前已有四十多名弱勢阿公、阿嬤等著領取午餐，最近天氣寒冷，有老人家腿腳不便仍耐心等候，沉默的表情蘊藏不為人知的哀傷，訴說著孤獨和寂寞。

白姓阿嬤想到她沒有家人子女、孑然一身，難掩情緒落淚，志工連忙安撫她。她說，自己一個人相當孤獨，還好人安基金會5年多來照顧，除了飲食和生活物資外，更讓她有了家的感覺。

46歲街友阿龐因擔任朋友保人，欠下龐大債務，工作處處碰壁流落街頭，向南投平安站求助，除了領餐和安置，還找到加油站臨時工作，志工也幫他聯繫法扶基金會提供債務協商幫助，阿龐說，希望有天以還清債務，重新回歸社會。

南投平安站長蔡柏毅說，為了幫助寒士、街友、單親媽媽感受年節氛圍，基金會發起「寒士吃飽30」活動，但疫情影響景氣募款還差四成，希望民眾支持常年服務暨寒士吃飽30尾牙活動，為弱勢民眾送上關懷溫暖。

人安基金會南投平安站中午已有不少弱勢民眾排隊，等著領餐。記者江良誠／攝影
人安基金會南投平安站中午已有不少弱勢民眾排隊，等著領餐。記者江良誠／攝影
南投副縣長王瑞德（右一）將午餐義大利麵送給排隊的若是民眾。記者江良誠／攝影
南投副縣長王瑞德（右一）將午餐義大利麵送給排隊的若是民眾。記者江良誠／攝影

南投 阿嬤

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