彰化芬園開放免費拔蘿蔔 民眾蓄勢待發
每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉更進一步種植蘿蔔，開放民眾免費採，每年都相當轟動，去年不到7分鐘時間，占地約8分地蘿蔔被拔得精光，今年第三年將再舉辦2場拔蘿蔔體驗，民眾已蓄勢待發。
芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，二期稻作收割後，距離下一次下苗還有一段時間，農會與農民合作，利用這段時間撒下種籽，種植白玉蘿蔔，每分地也補貼農民肥料，蘿蔔現已熟成，預計這個周末兩天開放給民眾免費採，明天以小學生體驗為主，後天開放所有人採收，參加民眾自備袋子裝即可。
兩場拔蘿蔔分別在明後天登場，1月7日上午9點半在芬園嘉興村嘉東街高速公路橋下附近，約1公頃，1月8日上午9點半在圳墘村三川農場姑姑好附近，大約7分地 。
去年拔蘿蔔現場人山人海，還有全家七口人前來拔蘿蔔，一下子園區的蘿蔔就被掃空，直喊「拔多少賺多少」，黃翊愷表示，去年被人潮嚇到，民眾相當踴躍，近來物價上漲，現在零售價每台新30元，大家好康道相報，芬園這段時間也有花海，適合親子來拔蘿蔔兼賞花。
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