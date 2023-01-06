彰化芬園開放免費拔蘿蔔 民眾蓄勢待發　

每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉更進一步種植蘿蔔，開放民眾免費採，每年都相當轟動，去年不到7分鐘時間，占地約8分地蘿蔔被拔得精光，今年第三年將再舉辦2場拔蘿蔔體驗，民眾已蓄勢待發。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，二期稻作收割後，距離下一次下苗還有一段時間，農會與農民合作，利用這段時間撒下種籽，種植白玉蘿蔔，每分地也補貼農民肥料，蘿蔔現已熟成，預計這個周末兩天開放給民眾免費採，明天以小學生體驗為主，後天開放所有人採收，參加民眾自備袋子裝即可。

兩場拔蘿蔔分別在明後天登場，1月7日上午9點半在芬園嘉興村嘉東街高速公路橋下附近，約1公頃，1月8日上午9點半在圳墘村三川農場姑姑好附近，大約7分地 。