田尾怡心園再造被中央追回5千萬 縣府撥款優化 春節前開放

中央補助1.28億元彰化縣田尾鄉怡心園再造工程，預定去年底完工，目前完成初驗，縣政府今天在田尾鄉公所舉辦怡心園優化工程說明會，預訂本月15日複驗怡心園工程，16日交給鄉公所管理，趕在過年前開放使用。

縣政府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，縣政府和田尾鄉公所新任鄉長的行政團隊共同完成初驗，今天舉辦地方說明會，傾聽民眾還有什麼意見，縣政府預定15日複驗，如果都通過驗收，備受關切的停車場格數有268格，加上多功能廣場，整體停車位近400格。

「不要再黃牛了。」縣議員李俊諭說，怡心園工程已經進行很久，預定去年底完工，地方也這樣期待，結果又跳票，今天說明會後，縣政府應參照地方民意改善缺失，不要再延宕。

縣議員劉淑芳表示，怡心園再造工程進度先前延宕，被中央收回5千多萬元，導致第三停車場、遊客中心的增改建經費沒著落，縣政府自籌3500多萬元優化怡心園工程，把公園路一段和民族路邊本來要做遊憩場的停車場用地真正規畫為停車場，希望縣政府和田尾合作，一齊做好怡心園相關改造工程。

今天同時舉辦田尾鄉公園路一路與民族路邊的停車場用地說明會，縣政府交通處代理處長許俊宏說明將畫設67個汽車停車格、14個機車停車格，地方民眾要求停車場退縮增寬人行步道，許俊宏答應帶回研議，全案仍需都市計畫審議才定案。

彰化縣田尾鄉「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」在前縣長魏明谷在任內向中央爭取補助，核定總經費1.28億元，縣政府2020年2月盛大舉行動工典禮，預定2021年2月完工，因變更施工項目、更改設計內容，工程一再延宕，縣政府同年6月23日終止合約重新發包， 9月2日動工，原包商不服提告，全案直到去（2022）年5月20日終獲解決，新包商恢復施工，工程120個日曆天，預定去年底完工。