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柳川耶誕嘉年華獲好評 中市聯民間再點亮「台中好甜」
2022台中耶誕嘉年華「台中好甜 心動於中」日前圓滿落幕，18天展期共吸引近84萬人參觀，回響熱烈；新聞局表示，延續燈會帶來熱潮與感動，即日起至2月6日，將再次點亮柳川水仙宮後方「台中好甜 心動於中」主視覺牆，及周邊燈飾，讓年節氣氛橫跨春節至元宵節。
中市新聞局指出，為持續活化中區，帶動柳川周邊市場、店家年貨買氣，新聞局、水利局、中區區公所等，與水仙宮福德祠主委陳勝助等人，至柳川水仙宮旁會勘，了解燈飾布置情形，並決定再次點亮「台中好甜 心動於中」主視覺及周邊燈飾。
新聞局指出，18天的耶誕展期共吸引近84萬人次造訪，根據回收的3千份問卷調查統計分析，每人平均消費1200元，總共創造10.06億元經濟產值，帶動中區發展及台中經濟。
中區區公所為延續當地買氣，即日至2月6日，共32天，將聯手水仙宮點亮「台中好甜 心動於中」燈飾，盼結合商圈年節各式促銷活動，吸引更多人潮前來中區遊玩消費，繁榮地方經濟，增加觀光產值。
新聞局長鄭照新指出，市府每年舉辦的耶誕活動均獲好評，帶動中區經濟，今年活動落幕後，非常感謝水仙宮認養燈飾，及中區區公所促成此次合作，共同為台中及中區努力。鄭局長說明，延續燈會的節慶氣氛及熱潮，望有拋磚引玉效果，未來有更多豐富的活動，讓民間跟市府一起拚經濟。
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