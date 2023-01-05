稱霸全縣14年！過去每坪不到50萬 南投「金」地王又是它

南投縣公告今年土地現值微揚0.42%，全縣含金量的最高地價區段仍是草屯鎮太平路與碧山路口角地金瑞成珠寶銀樓，土地現值維持每平方公尺16萬7798元，換算每坪約55萬4572元，該處自2010年成為「南投縣地王」至今稱霸14年。

地政處指出，縣府近年積極推動產業升級，開發中的四大產業園區，加上國道3及6號、中投公路、台14線等幹道貫通，交通便利，帶動區域發展，地價又較鄰近的台中低，建商看好南投發展潛力紛搶進推案，但地價因打房，僅微幅上揚。

全縣13鄉鎮市中，僅仁愛鄉因惠蓀林場森林區夾雜特定目的事業及林業用地，公告現值調降外，其餘12鄉鎮市均呈現上漲趨勢；公告土地現值部分，在5857個地價區段中，5037個區段未調整地價，796個調漲，44個調跌，平均調幅0.42%。

其中，最高路線價是碧山路至育英街、太平路兩側18米內土地，每平方公尺12萬2000元；而最高地價仍是太平與碧山路口角地「金瑞成珠寶銀樓」，每平方公尺16萬7798元，換算每坪約55萬4572元，而其雖是地王，但多年未調漲。

據了解，「金瑞城銀樓」周邊地價，過去每坪還不到50萬元，但因附近為市場商圈，隨地價逐年調整，含金量翻漲，並於2010年躍升為「地王」；唯近年受景氣、疫情等影響，每平方公尺16萬7798元已多年未調漲，但仍連續14年蟬聯地王。

地政處表示，南投縣2023年公告土地現值表已於今年元旦公告生效，並陳列於該處及所轄南投、草屯、埔里、竹山及水里地政事務所免費公開閱覽，也能至該處網站（https://www.nantou.gov.tw/big5/index1.asp?dptid=376480000AU150000）地政便民服務／地價類／公告土地現值及公告地價，或南投縣政府不動產交易資訊服務網站（https://link.nantou.gov.tw/land）公告土地現值與公告現值查詢。