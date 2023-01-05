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中市議員施志昌爭取650萬 修復后里區和大安區農路

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌爭取修復農路，大安東安里的農路去年已修復完成，今天勘查。圖／中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取修復農路，大安東安里的農路去年已修復完成，今天勘查。圖／中市議員施志昌提供

台中市后里區太平里與大安區東安里高灘地農路崎嶇或是太過狹窄，影響到農機具進出與農民的安全，台中市議員施志昌今天和相關單位會勘，大安區東安里農路去年已修復完成，后里區太平里的農路預計今年3月中完工，兩處工程總經費約650萬元。

施志昌向農委會水保局爭取修復，他今天邀集農委會水保局、后里區公所、太平里里長黃士瑋、東安里里長黃為德與在地農民至現場會勘。

施志昌表示，后里區太平里農路位於后里與外埔交界，就在忘憂谷旁，是台中稻米與其他農產品重要的產地，農路關係到農機具的出入與農民進出的安全，這次透過水保局的經費，由后里區公所發包執行，農民今年就可享有舒適方便的農路。

黃姓農民表示，道路不平整與狹窄，不只農機具進出不便，尤其遇到下雨時，常在農路上跌倒，相當危險，因此向施志昌議員求助，希望可以將農路修復，很感謝施志昌議員為了農民安全與地方的發展，馬上向中央爭取預算，也感謝公所的努力。

后里區公所表示，此段農路修復長度約1.5公里，原道路約只有三公尺寬，為方便農機具與農民進出，拓寬約4.3公尺，並設有休憩區，總經費約500萬，已於去年12月中開工，預計今年3月中完工。

施志昌表示，大安區東安里的農路位於高灘地，他接到里長與農民反映，路面不平整，農機具進出整路都在彈跳相當危險，他向水保局爭取經費後，大安區公所馬上施作，現在路面情況連騎腳踏車都相當舒適安全。

大安區公所表示，接到議員與農民反映後，提計畫向中央申請經費，也感謝中央的支持，此段農路已於去年12月中完工，長度大約300多公尺，經費約150萬元。

台中市議員施志昌爭取修復農路，后里區太平的農路則預計今年3月中完工。圖。中市議員施志昌提供
台中市議員施志昌爭取修復農路，后里區太平的農路則預計今年3月中完工。圖。中市議員施志昌提供

農民 后里 施志昌 農委會

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