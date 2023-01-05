景氣低迷又通膨 彰化弱勢領餐服務數量大增

疫情持續不斷又遇通膨危機，許多產業受衝擊，影響民眾生計，72歲陳姓老翁年輕時就靠打零工生活，但因離家多年，年紀大了身體老化，遭工地辭退後流落街頭，經由警察局轉介安置，人安基金會彰化站發現，去年至今領餐的人數從以往60多人增加到7、80人，需要準備的餐食更多。

陳姓老翁幼兒父親離世，母親改嫁後也失去聯繫，小學畢業後便在宜蘭從事臨時工，一路輾轉來到彰化。近年因身體老化加上學、經歷不高，離家許久的他沒有親人可以依靠，遭工地辭退後流落街頭。

人安基金會彰化站長游山河說，老翁由於行動較為緩慢，加上年紀大找工作有困難，個人相關福利補助也未積極處理申請，生活有困難，但他住在站內樂於幫忙站務，希望盡自己微薄之力回饋。

游山河說，連續辦理33年的寒士吃飽30，在今年籌備初期因遇新一波變種病毒的疫情爆發，由於許多不確定的因素，僅能決定仍採以年禮親送到街(家)的方式辦理，但目前活動經費卻仍未達五成，今天邀請彰化縣府、民間社團還有社群彰化人大小事版主群擔任愛心大使，介紹年禮及夜訪親送到家服務，希望寒士吃飽30送禮活動順利。