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南投中小企業協會募物資 透過縣府助邊緣家庭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣中小企業協會捐贈40萬生活物資，透過縣府幫助社會邊緣戶等弱勢民眾。圖／南投縣政府提供
南投縣中小企業協會捐贈40萬生活物資，透過縣府幫助社會邊緣戶等弱勢民眾。圖／南投縣政府提供

景氣冷颼颼加上通貨膨脹，讓弱勢族群生活更艱辛，南投縣中小企業協會理事長李正裕和協會成員，今天到南投縣捐贈150分愛心物資給縣內邊緣戶和弱勢族群，由縣長許淑華代表接受，協會也承諾將外縣市資源拉來南投，幫助更多需要幫助的鄉親。

李正裕說，新冠肺炎疫情持續3年多，對各行各業都受到影響，對企業和個人都是一段艱辛的考驗，在這麼困難的時刻，協會成員願意共襄盛舉贊助，今年共募集超過40萬元日常生活用品及全聯禮券等物資。

他也感謝縣府社會及勞動處及5個社會服務中心的協助，將這批物資送給真正需要幫助的邊緣家庭，鼓勵他們不要放棄希望，勇敢面對生活，樂觀迎接新的一年，協會也將繼續協助，減輕底層民眾生活壓力。

許淑華說，南投面對高齡化、人口流失等問題，縣府也加強弱勢扶助，但南投幅員廣大，就怕社會角落中，有亟需協助的弱勢者因制度而被忽略，企業和民間團體的關懷，讓公私部門一起打造完善的社會關懷網，讓收到物資的家庭在歲末寒冬之際，感受到社會溫暖。

南投縣長許淑華（左）感謝李正裕等中小企業關懷弱勢，期望公私部門合作，幫助邊緣家庭和弱勢族群。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左）感謝李正裕等中小企業關懷弱勢，期望公私部門合作，幫助邊緣家庭和弱勢族群。圖／南投縣政府提供

南投 許淑華

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