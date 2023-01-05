聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投中小企業協會募物資 透過縣府助邊緣家庭
景氣冷颼颼加上通貨膨脹，讓弱勢族群生活更艱辛，南投縣中小企業協會理事長李正裕和協會成員，今天到南投縣捐贈150分愛心物資給縣內邊緣戶和弱勢族群，由縣長許淑華代表接受，協會也承諾將外縣市資源拉來南投，幫助更多需要幫助的鄉親。
李正裕說，新冠肺炎疫情持續3年多，對各行各業都受到影響，對企業和個人都是一段艱辛的考驗，在這麼困難的時刻，協會成員願意共襄盛舉贊助，今年共募集超過40萬元日常生活用品及全聯禮券等物資。
他也感謝縣府社會及勞動處及5個社會服務中心的協助，將這批物資送給真正需要幫助的邊緣家庭，鼓勵他們不要放棄希望，勇敢面對生活，樂觀迎接新的一年，協會也將繼續協助，減輕底層民眾生活壓力。
許淑華說，南投面對高齡化、人口流失等問題，縣府也加強弱勢扶助，但南投幅員廣大，就怕社會角落中，有亟需協助的弱勢者因制度而被忽略，企業和民間團體的關懷，讓公私部門一起打造完善的社會關懷網，讓收到物資的家庭在歲末寒冬之際，感受到社會溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言