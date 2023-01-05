世展會籃海計畫 幫助仁愛鄉孩子燃燒籃球魂
南投縣仁愛鄉仁愛國中有一群熱愛籃球的小球員，他們加入世界展望會青少年服務「籃海計畫」，由企業捐款支持年度訓練經費，開始規律訓練，在國中籃球聯賽縣市預賽中奪得亞軍。
台灣世界展望會中區辦事處今天透過新聞稿指出，海拔1000多公尺的南投縣仁愛鄉霧社地區仁愛國中，有一群熱愛籃球運動的小球員，他們為球隊取名為「霧社鷹」，期許自己能像老鷹一樣展翅高飛在藍天白雲之間，他們今年加入了展望會的青少年服務「籃海計畫」。
「霧社鷹」去年9月成軍，每週規律訓練，在111年度國中乙級籃球聯賽縣市預賽中奪得亞軍佳績。背後的支援來自台中的索雷博光電股份有限公司執行長劉禹成Alex，求學期間，劉禹成也是一名籃球員，他擔任後衛位置，是球隊靈魂人物；日前他親自上山和小球員一起熱身，更展現籃球好身手。
劉禹成希望透過自身企業捐款支持「霧社鷹」的年度訓練經費，為更多投身「籃海計畫」的孩子們帶來資源，成為孩子們最堅強後盾。
台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，為幫助弱勢孩子有機會翻轉人生，展望會持續投入多元化與創意的服務工作，「籃海計畫」針對喜愛籃球的弱勢孩子提供資源，以運動翻轉教育與生命為目標，結合籃球訓練與品格教育，幫助弱勢兒少建立自信，打造正確價值觀，鼓勵孩子們穩定求學。
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