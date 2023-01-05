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台中綠川興大段元宵「螢光閃閃」 愛麗絲兔伴喜迎兔年

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
綠川「螢光閃閃」燈飾，中市水利局表示，每日下午5時30分至22時亮燈，並持續到2月5日元宵節。圖／台中市政府提供
綠川「螢光閃閃」燈飾，中市水利局表示，每日下午5時30分至22時亮燈，並持續到2月5日元宵節。圖／台中市政府提供

兔年將至，綠川興大段旁的裝置藝術「愛麗絲兔之夢」，成了新春最應景的打卡熱點之一，中市水利局搭配巧思，於沿岸邊設置燈飾，讓綠川「螢光閃閃」如夢幻境。水利局表示，將於每日下午5時30分至22時亮燈，並持續到2月5日元宵節，歡迎民眾感受台中過節歡樂氣氛、喜兔迎年。

水利局表示，綠川興大段(學府路-忠明南路)位於南區中興大學旁，自2020年完工啟用以來，在各項工程設計及景觀空間競賽中屢獲佳績，為得獎常勝軍，在美村路下游的綠帶內裝置藝術「愛麗絲兔之夢」，兔子模樣討喜，適逢兔年，吸睛療癒。

此外，綠川興大段白天可以讓小朋友在複層林間嬉戲尋覓，搭配夜間以不同顏色冰條燈附掛在河岸兩側欄杆上，點點亮光映在清澈的綠川河面上，彷彿在森林中透出許多螢光，為夜晚增添浪漫氛圍。

水利局指出，改善後的水環境空間，透過巧思佈置，再搭配美麗的燈飾，創造與白天不同的體驗感覺，打造各年齡、族群都能享受的資源空間；將秉持水安全、水環境、水文化的理念，持續進行更優質水利建設，打造大台中地區成為宜居之都。

綠川「螢光閃閃」燈飾，中市水利局表示，每日下午5時30分至22時亮燈，並持續到2月5日元宵節。圖／台中市政府提供
綠川「螢光閃閃」燈飾，中市水利局表示，每日下午5時30分至22時亮燈，並持續到2月5日元宵節。圖／台中市政府提供
綠川興大段旁的裝置藝術「愛麗絲兔之夢」。圖／台中市政府提供
綠川興大段旁的裝置藝術「愛麗絲兔之夢」。圖／台中市政府提供

綠川 水利局 裝置藝術

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