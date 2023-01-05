台中綠川興大段元宵「螢光閃閃」 愛麗絲兔伴喜迎兔年

兔年將至，綠川興大段旁的裝置藝術「愛麗絲兔之夢」，成了新春最應景的打卡熱點之一，中市水利局搭配巧思，於沿岸邊設置燈飾，讓綠川「螢光閃閃」如夢幻境。水利局表示，將於每日下午5時30分至22時亮燈，並持續到2月5日元宵節，歡迎民眾感受台中過節歡樂氣氛、喜兔迎年。

水利局表示，綠川興大段(學府路-忠明南路)位於南區中興大學旁，自2020年完工啟用以來，在各項工程設計及景觀空間競賽中屢獲佳績，為得獎常勝軍，在美村路下游的綠帶內裝置藝術「愛麗絲兔之夢」，兔子模樣討喜，適逢兔年，吸睛療癒。

此外，綠川興大段白天可以讓小朋友在複層林間嬉戲尋覓，搭配夜間以不同顏色冰條燈附掛在河岸兩側欄杆上，點點亮光映在清澈的綠川河面上，彷彿在森林中透出許多螢光，為夜晚增添浪漫氛圍。