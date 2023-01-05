彰化12處路口科技執法取締4085件 這2處分居前兩名

彰化縣去年1到10月的車禍死亡人數達212人，居全台各縣市第二。新增全縣12處易肇事及違規路口，從上月8日起實施科技執法，到昨天共22日，共已取締4085件，違規樣態以闖紅燈、超速位居一、二名，以路段統計，彰化市中華路、中正路口及新平路、環河街口最多。

依交通部統計，彰化縣去年1至10月車禍案件統計，共發生2萬0030件，與前年同期增加1940件，高出約1成，死亡人數212人比前年同期增加49人，車禍發生以芳苑、溪湖及鹿港轄區等沿海及空曠地區較多，分析以自撞、高齡者及機車族發生比例較高，違規樣態以未分心分神未注意車前狀況，及未依路口號誌停讓最多。

為降低車禍肇事案件，交通部即補助彰化縣新增12處易肇事（違規）路口科技執法設備，分別設在彰化市中正路2段與中華路口、彰化市新平路與環河路口、員林市萬年路與靜修路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、伸港鄉濱海路與工一路口、和美鎮美港公路與彰新路6段路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口、永靖鄉東彰路7段與湳底路口、社頭鄉員集路與崙饒路口、福興鄉臨海路與福正路口、社頭鄉中山路1段與和平三路口、秀水鄉彰鹿路與民意街口。

縣警局交通隊統計這12處路口22天來共取締4085件，違規樣態依個別項目以闖紅燈1188件、超速1030件分居一、二名，但整體而言，仍以未依標線、標誌通行最多，包括未依標誌標線914件、機車未依規定兩段式左轉801件、跨越雙白實線109件、跨越雙黃實線43件。以路口統計，中華路中正路口及新平路環河街口最多。

雖然彰化縣交通違規取締較往年增加，但各類交通事故發生仍增加，縣警局交通隊分析，車速過快是一大因素，針對速度管理，除了固定桿及機動測速取締外，再新增這12處科技執法設備，對於高齡者也持續在社區利用供餐及各種集會機會加強宣導。