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中台灣元宵燈會 2月4日起中央公園登場

中央社／ 台中5日電

2023中台灣元宵燈會將於2月4日至12日在中央公園登場，台中市副市長王育敏今天表示，今年有高10米的水上主燈「幸福台中Happy兔」及6大主題燈區逾30座燈組。

台中市觀光旅遊局今天在市府舉辦記者會，由王育敏與觀旅局長陳美秀在會中說明2023中台灣元宵燈會的展出內容，同時也展示兔年小提燈，公布開幕表演節目等。

王育敏頭戴閃亮的兔耳髮箍出場表示，第23屆中台灣元宵燈會以「幸福台中」為主題，布置6大主題燈區逾30座燈組，以環境友善議題，結合場域特色，打造出專屬中央公園地形地貌的璀璨燈區。

其中10米高水上主燈「幸福台中Happy兔」，王育敏說，結合逾3000平方公尺的大型場景水霧光影，配合130支光束燈展演，將是新春期間夜空最耀眼的光芒，竭誠邀請全台民眾，今年元宵來台中體驗光彩奪目的燈光饗宴，逛花燈、賞花燈、吃美食。

觀旅局表示，2月4日開幕晚會邀請到「朱宗慶打擊樂團2」、人氣歌手韋禮安、吳汶芳及鼓鼓呂思緯輪番獻藝，活動期間的週末也安排互動展演，包括石虎家族、MOMO家族親子派對、氣球達人秀、奇幻魔術秀等，另外，現場還打造燈會市集，帶給遊客豐富的市集體驗。

至於兔年的小提燈，觀旅局指出，今年的「Happy兔」小提燈以寵物兔子為造型設計，長長耳朵、萌萌眼神、慵懶坐姿及大大腳掌，看起來療癒滿滿。

為讓小朋友感受與小兔的親密，觀旅局表示，這次特別將提把改成背帶，可把提燈背於胸前，就像背著寵物出門；燈會期間每天下午4時開放排隊，4時30分開始發送小提燈，數量有限，每人限領1盞，發完為止。

燈會 王育敏 元宵 花燈

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