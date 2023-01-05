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150名家揮毫 台中「錢兔似錦」春聯、兔耳小紅包曝光

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中四方創意春聯則由設計師許芳瑄發想，以兔子躍動帶出的軌跡，整合2023成有趣的符號。圖／台中市政府提供
台中四方創意春聯則由設計師許芳瑄發想，以兔子躍動帶出的軌跡，整合2023成有趣的符號。圖／台中市政府提供

年節將至，台中市政府今邀請150位書法名家舉行揮毫贈春聯活動，一早便有不少民眾排隊領春聯，及新亮相的新春10元兔耳小紅包。台中市長盧秀燕表示，過去幾年受疫情影響，現在逐漸趨緩，相信大家要過好年，「錢兔似錦」。

「新揮毫贈春聯」迎新年今早於中市府惠中樓中庭，由「女子馬戲平台」展現跳躍感十足的專業特技秀，為活動揭開序幕。今年更找來台中美國商會代表、多位台中市學校外籍老師，至現場與大家共同揮毫，寫下「春來福兔報平安」、「大發富市日日昌」、「大吉大利年年好」。

盧秀燕表示，今年疫情趨緩，市府準備家戶春聯，由書法名家兼地方稅務局副局長葉國居揮毫；兔年四方創意春聯主視覺融合中、西式元素，融入2023年字樣；另市長小紅包今亮相，採「兔耳探出頭」的立體設計，象徵新春、新年到，內含有10元祝大家恭喜發財，「錢兔似錦」。

秘書處長謝佳蓁說明，四字賀聯「錢兔似錦」，今年由地稅局副局長葉國居書寫，兔年主視覺則邀請在地青創公司「生活起物」設計，四方創意春聯則由設計師許芳瑄發想，以兔子躍動帶出的軌跡，整合2023成有趣的符號。

今年新春10元小紅包，藉由穿過洞口、好奇探頭擺動的兔耳朵，帶大家迎接2023年，最後在紅包設計中，封口處與兔耳的輪廓結合，作品可愛討喜、耳目一新。

秘書處表示，揮毫贈春聯今、明兩日上午9時30分至下午4時30分，於台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭、豐原區陽明市政大樓舉行，共邀請150位書法名家分兩區為市民免費服務。

今年民眾無須排隊領紙，可直接選擇喜愛的書法家當場揮毫、領取作品，每人可領取七言1幅、四言2張、一言4張及8K年畫紙1張。另即日起市府兩處聯合服務中心，也將發放市長「錢兔似錦」傳統賀聯、兔年主視覺創意春聯及紅包袋，數量有限，送完為止。

台中市政府今邀請150位書法名家分兩地舉辦揮毫贈春聯活動。記者劉柏均／攝影
台中市政府今邀請150位書法名家分兩地舉辦揮毫贈春聯活動。記者劉柏均／攝影
大批民眾今早9時許就已於中市府惠中樓中庭排隊，等著領名師揮毫的春聯。記者劉柏均／攝影
大批民眾今早9時許就已於中市府惠中樓中庭排隊，等著領名師揮毫的春聯。記者劉柏均／攝影
大批民眾今早9時許就已於中市府惠中樓中庭排隊，等著領名師揮毫的春聯。記者劉柏均／攝影
大批民眾今早9時許就已於中市府惠中樓中庭排隊，等著領名師揮毫的春聯。記者劉柏均／攝影
「新揮毫贈春聯」迎新年今早於舉行開場儀式。由「女子馬戲平台」展現跳躍感十足的專業特技秀，為活動揭開序幕。記者劉柏均／攝影
「新揮毫贈春聯」迎新年今早於舉行開場儀式。由「女子馬戲平台」展現跳躍感十足的專業特技秀，為活動揭開序幕。記者劉柏均／攝影
台中新春10元小紅包，藉由穿過洞口、好奇探頭擺動的兔耳朵，帶大家迎接2023年。圖／台中市政府提供
台中新春10元小紅包，藉由穿過洞口、好奇探頭擺動的兔耳朵，帶大家迎接2023年。圖／台中市政府提供
台中兔年春聯主視覺融合中、西式元素，融入2023年字樣，也製成紅包袋。圖／台中市政府提供
台中兔年春聯主視覺融合中、西式元素，融入2023年字樣，也製成紅包袋。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕邀請外籍人士，參與新春揮毫寫春聯活動。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕邀請外籍人士，參與新春揮毫寫春聯活動。記者劉柏均／攝影
年節將至，台中市政府今邀請150位書法名家參加揮毫贈春聯活動。記者劉柏均／攝影
年節將至，台中市政府今邀請150位書法名家參加揮毫贈春聯活動。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今現場邀請外籍人士，參與新春揮毫寫春聯活動。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今現場邀請外籍人士，參與新春揮毫寫春聯活動。記者劉柏均／攝影
台中市政府因應兔年，找來地方書法名家、地稅局副局長葉國居揮毫，寫下「錢兔似錦」。圖／台中市政府提供
台中市政府因應兔年，找來地方書法名家、地稅局副局長葉國居揮毫，寫下「錢兔似錦」。圖／台中市政府提供
台中市政府今邀請150位書法名家分兩地舉辦揮毫贈春聯活動。記者劉柏均／攝影
台中市政府今邀請150位書法名家分兩地舉辦揮毫贈春聯活動。記者劉柏均／攝影
台中市政府今請書法名家揮毫，不少民眾在中市府惠中樓中庭排隊領春聯。記者劉柏均／攝影
台中市政府今請書法名家揮毫，不少民眾在中市府惠中樓中庭排隊領春聯。記者劉柏均／攝影

春聯 紅包

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