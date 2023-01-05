大甲警結合福慧慈善寒冬送暖 660戶弱勢家庭受幫助

台中市大甲警分局外埔分駐所員警結合轄區「福慧禪寺慈善會」，今天在外埔區公所廣場前，辦理「弱勢家庭發放冬令救濟物資」，受助家庭可領到白米、醬油、餅乾、肉鬆、米粉等日常用品，也幫各弱勢家庭準備一個紅包，提前祝他們新年快樂。

大甲警分局落實社區警政，發覺有弱勢家庭或獨居長者，執行友善通報給福慧禪寺慈善會納入辦理救濟對象，大甲警分局長吳燕山今天率外埔分駐所長李有志，也動員員警和協勤志工到場協助發送任務，今年發送戶數多達660戶。

外埔分駐所員警日前受理李姓男子意外死亡事件，得知是白髮人送黑髮人的不幸時，警方循警政署社區警政再出發方案，為死者的獨居老父通報外埔區公所及福慧禪寺慈善會救助。李姓老翁今天也是受惠戶，他感謝處理員警熱心通報。

大甲警分局長吳燕山表示，台灣社會已邁入超高齡社會，獨居長者及弱勢家庭亟需社會關懷，他感謝福慧禪寺釋觀行住持慈善團體和外埔區公所，積極投入關懷轄區居民，也希望分局員警能充分發揮人民保母及為民服務精神，深入各社區，主動服務轄區弱勢家庭及獨居長者，視民如親。