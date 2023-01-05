快訊

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

世界棒球經典賽／36人集訓名單13日曝光 確定有張育成入選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化南新花田季招待農村飯菜 小農市場看見埔鹽特色

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣南新花海萬花齊放，許多遊客先睹為快，今天前往拍照。記者簡慧珍／攝影
彰化縣南新花海萬花齊放，許多遊客先睹為快，今天前往拍照。記者簡慧珍／攝影

南彰化最美麗的花海「南新花海」本（1）月8日將登場，等待遊客不只是面積9公頃的花海，還有高麗菜飯等農村特色小吃。花開堪賞直須賞，近日已有許多遊客先睹為快，今天冬陽暖和，在花海取景拍照，留下美好回憶。

埔鹽鄉長許文萍今天表示，大波斯菊等冬季花海的主力花卉依二期稻作收割時間播灑瘦果，先長出並花開的遭受寒害已受傷，沒那麼亮麗，東北角的花卉在冷氣團遠離後開花，正是盛開時節最適合觀賞和拍照，鄉公所經費有限，每年使用資源回收物自製不同主題的花海意象裝置供民眾拍照。

南新花海位在埔鹽鄉南新村，和彰化縣政府推廣冬季花海的歷史一樣悠久，且種植面積年年擴大，今年花田相連廣達9公頃，花期到農曆春節連假過後。清潔隊利用資源回收物，例如彩繪廢棄水塔化身「小小兵」，廢廢鐵架變成可旋轉相框，今年是生肖兔年，清潔隊焊接廢棄桶子、十字框架後彩繪成白兔，花田意象裝置給遊客拍照打卡。

南新花海季8日登場，活動帳棚已經搭好，8日當天農村禮砲迎賓，供應高麗菜飯等農村小吃，展售埔鹽鄉農特產品及小農農作物及農業副產品，埔鹽社區媽媽已經準備好精彩歌舞，等著民眾到埔鹽南新一遊。

彰化縣埔鹽鄉長許文萍稱讚埔鹽鄉清潔隊發揮巧思自製打卡裝置藝術品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉長許文萍稱讚埔鹽鄉清潔隊發揮巧思自製打卡裝置藝術品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉南新花海萬花齊放，美不勝收。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉南新花海萬花齊放，美不勝收。記者簡慧珍／攝影

花田 資源回收

延伸閱讀

彰化春節前催打新冠肺炎疫苗 開放3.6萬劑打到小年夜

賞心悅目 彰化市田中路15公頃花海美到過年

他憂彰化中友百貨做不起來 網憶國賓影城酸：先開幕再談

莿桐孩沙里花海盛開 從元旦到春節田園超繽紛

相關新聞

大甲警結合福慧慈善寒冬送暖 660戶弱勢家庭受幫助

台中市大甲警分局外埔分駐所員警結合轄區「福慧禪寺慈善會」，今天在外埔區公所廣場前，辦理「弱勢家庭發放冬令救濟物資」，受助...

彰化南新花田季招待農村飯菜 小農市場看見埔鹽特色

南彰化最美麗的花海「南新花海」本（1）月8日將登場，等待遊客不只是面積9公頃的花海，還有高麗菜飯等農村特色小吃。花開堪賞...

神蹟！彰化市東門外福安宮擲出立筊 盼有助遷建

位在彰化市旭光路28巷供奉三山國王的東門外福安宮，將辦理遷建，在附近經營漢堡店的市民吳治泓，本月3日因店前盆栽拾獲一只戒...

彰化春節前催打新冠肺炎疫苗 開放3.6萬劑打到小年夜

國內新冠肺炎疫情持續升溫，昨再度突破三萬例，彰化縣今天中午起開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統，縣民接種日可選擇從1月7日到...

掃QR Code、信用卡感應進出中捷 預計今年底啟用

因應行動支付市場蓬勃發展，台中捷運打造全方位支付環境，籌備已久的行動支付建置招標案，已於去年12月7日順利決標，並於今年...

影／台中購物節送3車1房都女生得獎 盧秀燕：女力當道！

台中購物節壓軸抽獎今天登場，送出3輛百萬油電車與1間精品好宅，台中市長盧秀燕與代言藝人林美秀共同抽出，4名大獎得主都是女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。