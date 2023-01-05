彰化南新花田季招待農村飯菜 小農市場看見埔鹽特色

南彰化最美麗的花海「南新花海」本（1）月8日將登場，等待遊客不只是面積9公頃的花海，還有高麗菜飯等農村特色小吃。花開堪賞直須賞，近日已有許多遊客先睹為快，今天冬陽暖和，在花海取景拍照，留下美好回憶。

埔鹽鄉長許文萍今天表示，大波斯菊等冬季花海的主力花卉依二期稻作收割時間播灑瘦果，先長出並花開的遭受寒害已受傷，沒那麼亮麗，東北角的花卉在冷氣團遠離後開花，正是盛開時節最適合觀賞和拍照，鄉公所經費有限，每年使用資源回收物自製不同主題的花海意象裝置供民眾拍照。

南新花海位在埔鹽鄉南新村，和彰化縣政府推廣冬季花海的歷史一樣悠久，且種植面積年年擴大，今年花田相連廣達9公頃，花期到農曆春節連假過後。清潔隊利用資源回收物，例如彩繪廢棄水塔化身「小小兵」，廢廢鐵架變成可旋轉相框，今年是生肖兔年，清潔隊焊接廢棄桶子、十字框架後彩繪成白兔，花田意象裝置給遊客拍照打卡。