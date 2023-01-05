神蹟！彰化市東門外福安宮擲出立筊 盼有助遷建

位在彰化市旭光路28巷供奉三山國王的東門外福安宮，將辦理遷建，在附近經營漢堡店的市民吳治泓，本月3日因店前盆栽拾獲一只戒指，向三山國王擲筊請示如何處置時，在擲第二筊時，竟出現立筊，認為是神蹟顯現，希望有助於遷建。

彰化市東門外福安宮年代已久，神尊、梁柱被白蟻啃噬，現有建築又位在計畫道路上，經信徒大會決議，將辦理遷建，由於興建經費龐大，亟待各界捐獻，因吳治泓在在擲筊請示時，出現立筊，廟方認為是神蹟顯現。

吳治泓是四年前，從外地遷到東門外福安宮附近，經營早餐店，約在四個月前，轉型為漢堡店，但生意一直沒有起色。他說，當時因三山國王曾化身3隻老鷹託夢給他，他前往參拜後，事業因此起死回生。今年1月3日，他在整理自家店附近盆栽，在砍木的過程中，撿到一只疑似黃金戒指，後來帶去金樓驗證是金戒。

吳治泓說，在拾獲金戒後，他也依法律規定到派出所申報拾獲拾得物，如果沒人認領，對於金戒的處理，即有友人建議他捐給常去拜拜的宮廟。他因此想到東門外福安宮正在辦理遷建亟需資金，當天晚上，即到東門外福安宮請示三山國王，問說：「如果將戒指變賣捐奉給三山國王作為建廟基金這樣好否？」

他說，是以三次決定，他抽出的第一支籤，是聖筊，第二次再擲時，其中一只意出現立筊，由於地板是光滑的磨石地面，讓他十分驚訝，急忙聯絡福安宮主委，里長與現場民眾見證。

對於擲出立筊情況，他昨晚再與在知名國定古蹟服務，專做信仰籤詩與廟宇歷史調查的友人，再去請示國王是否有建廟有關，經交叉擲筊，國王以三個聖杯明確指示，要求廣為宣傳立筊神蹟，助廟方遷建。他說，他是佛教徒，原本不相信，但見證了神蹟，不得不信。