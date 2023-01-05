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掃QR Code、信用卡感應進出中捷 預計今年底啟用
因應行動支付市場蓬勃發展，台中捷運打造全方位支付環境，籌備已久的行動支付建置招標案，已於去年12月7日順利決標，並於今年1月3日與廠商完成合約簽訂。中捷公司表示，行動支付系統預計今年第四季起陸續開放使用，屆時民眾掃描QR Code、持信用卡感應就能進出閘門，支付方式更多元、乘車更便捷。
中捷公司表示，中捷除現行使用電子票證、自發單程票與旅遊票乘車外，為落實智慧公共運輸服務目標，積極推動行動支付，將在現有無障礙閘門上，安裝及整合信用卡感應與QR Code掃描設備。
中捷公司指出，行動支付系統上線後，未來民眾除現行電子票卡外，也可選擇使用行動裝置出示條碼、感應式信用卡進出閘門，特別是國外旅客可以輕鬆持用信用卡搭乘中捷，享受更舒適便捷的搭乘體驗，預計今年第四季起陸續開放使用。
此外，隨著各項防疫措施逐漸鬆綁，民眾出遊增加，多項活動在捷運周邊舉辦，帶動民眾搭乘意願，台中捷運綠線運量逐步上升，並屢創新高；中捷公司也將持續精進，提供優質服務與多樣的支付方式，提升台中市大眾運輸使用率。
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