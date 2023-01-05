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彰化春節前催打新冠肺炎疫苗 開放3.6萬劑打到小年夜
國內新冠肺炎疫情持續升溫，昨再度突破三萬例，彰化縣今天中午起開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統，縣民接種日可選擇從1月7日到20日，全縣提供1538診次超過3萬6000個名額。
彰化縣衛生局長葉彥伯建議老人、慢性病患者，以及規劃出國或將有親友返國團圓的民眾都盡快打疫苗。
葉彥伯表示，這段時間打氣不佳，以老人為例，彰化流感疫苗打了6成，新冠肺炎第四劑僅5成，可能是疫苗疲乏造成，因預約打新冠疫苗的少，原本協助施打的診所先前也減少診次，考量到接下來農曆年節返台及走春人際交流頻繁，請診所在過年前再度幫忙將施打診次開齊，幫民眾打疫苗。
今天中午12點起開放預約（預約網址：https://gov.tw/omc），接種日期為1月7日至20日，提供1538診次超過3萬6000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5疫苗提供逾2萬9000個名額。
疫苗種類包含幼兒BNT(6個月到4歲)、兒童BNT(5到11歲)、幼兒/兒童莫德納(6個月到11歲)、BNT(滿12歲以上)、Novavax(滿12歲以上)及僅限使用於追加劑的莫德納次世代雙價BA4/5(滿6歲以上)，提醒民眾接種追加劑需與前一劑疫苗間隔12周（84天）。
葉彥伯表示，新冠肺炎疫苗每劑疫苗約3個月就失效，65歲以上等脆弱族群應適時補打，接種莫德納次世代雙價BA4/BA5疫苗，度過這個冬天。
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