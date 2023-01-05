聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中購物節送3車1房都女生得獎 盧秀燕：女力當道！
台中購物節壓軸抽獎今天登場，送出3輛百萬油電車與1間精品好宅，台中市長盧秀燕與代言藝人林美秀共同抽出，4名大獎得主都是女性。最大獎好宅得主是台中逢甲周小姐，她花84萬元買新車，又抽中免費房子，盧秀燕直呼「有車有房運氣真好」。
盧秀燕說，台中購物節舉辦第4屆，本屆登錄金額達到358億元，在全國公私舉辦的購物節金額最高，突破去年291億元紀錄；今年外縣市民眾登錄金額達28.44%、102億元，比去年53億元、18.25%還高。
盧秀燕與林美秀透過搖獎機，抽出最大獎南區精品好宅得主。盧秀燕打電話給住逢甲的周小姐時，對方高興得說不出話來，直呼「太驚喜了」。幸運得主在火鍋店工作，近期剛購買84萬元的新車。
台中購物節今抽出3輛百萬油電車，吳小姐在餐廳消費7千多元、彭小姐在旅宿業花費980元、褚小姐在窗簾店買了2萬多元，3人都抽到油電車大獎。
台中購物節前3屆最大獎房子得主，也都是女生，首屆豐原王小姐買旅遊社行程而獲獎，第2屆高雄到台中工作的林小姐在百貨公司消費得獎，第3屆是屏東陳小姐台中訪友消費得獎。盧秀燕直說，大獎得主都是女性朋友，真的是女力當道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言