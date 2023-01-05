影／台中購物節送3車1房都女生得獎 盧秀燕：女力當道！

台中購物節壓軸抽獎今天登場，送出3輛百萬油電車與1間精品好宅，台中市長盧秀燕與代言藝人林美秀共同抽出，4名大獎得主都是女性。最大獎好宅得主是台中逢甲周小姐，她花84萬元買新車，又抽中免費房子，盧秀燕直呼「有車有房運氣真好」。

盧秀燕說，台中購物節舉辦第4屆，本屆登錄金額達到358億元，在全國公私舉辦的購物節金額最高，突破去年291億元紀錄；今年外縣市民眾登錄金額達28.44%、102億元，比去年53億元、18.25%還高。

盧秀燕與林美秀透過搖獎機，抽出最大獎南區精品好宅得主。盧秀燕打電話給住逢甲的周小姐時，對方高興得說不出話來，直呼「太驚喜了」。幸運得主在火鍋店工作，近期剛購買84萬元的新車。

台中購物節今抽出3輛百萬油電車，吳小姐在餐廳消費7千多元、彭小姐在旅宿業花費980元、褚小姐在窗簾店買了2萬多元，3人都抽到油電車大獎。

台中購物節前3屆最大獎房子得主，也都是女生，首屆豐原王小姐買旅遊社行程而獲獎，第2屆高雄到台中工作的林小姐在百貨公司消費得獎，第3屆是屏東陳小姐台中訪友消費得獎。盧秀燕直說，大獎得主都是女性朋友，真的是女力當道。