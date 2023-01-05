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中社鬱金香花季開跑 首批「王子系列」搶先迎賓

中央社／ 台中5日電
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。聯合報記者游振昇／攝影
台中市中社花市鬱金香花季已開跑，30萬顆鬱金香花球輪流綻放中。聯合報記者游振昇／攝影

台中市中社觀光花市鬱金香花季今天開跑，今年進口30萬顆鬱金香種球，採分批種植，要讓花開不間斷，首批花色王子系列領軍登場，今年花期預計到3月中旬。

中社觀光花市鬱金香花季今天開幕，包括粉色、黃色、白色、紫色鬱金香，在歐式花園中盛開，隨著微風搖曳起舞，搭配白雲、藍天，景色怡人，彷如置身歐洲。

業者賴啟文指出，自荷蘭引進30萬株、多達60種品種的鬱金香，有單色、雙色、重瓣等花色，將輪番在歐式花園中綻放。首批在花田中登場迎賓的為「王子系列」，有黃色的陽光王子、淺紫色的糖果王子以及白色的白馬王子等花卉。

賴啟文表示，「王子系列」鬱金香為早生品種，生長速度較一般鬱金香早約2週，較能適應氣候變化，搶先登場。

今年農曆春節有10天假期，花市已分批種植的方式栽培鬱金香，要讓花開不間斷，今年的鬱金香花期預計到3月中旬。園區還有荷蘭鳶尾花、五彩百合花、彩色海芋、虞美人、葉牡丹、一串紅、鼠尾草、麥桿菊等的七彩花田，花朵亮麗繽紛綻放。

鬱金香 荷蘭 花田

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