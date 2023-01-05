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員工怨過年上班沒加班費引紛爭 老闆稱已給春節紅包
今年農曆過年假期較長，依勞動基準法第37條規定，農曆除夕到年初三為指定應放假日的國定假日，雇主應依法給假並給薪，雇主若請勞工在國定假日當日上班，依法應加倍發給工資；彰化縣府勞工處指出，過去較爭議的是國定假日給加班費問題，有老闆在過年期間發放上班紅包，解釋為就是加班費，與勞方認知不同。
勞工處長何俊昇說，國定假日上班應事先協商，達到勞資合意，且應加倍發工資或給假，如遇到勞工的休息日或例假，應另行擇日補假，彰化過去曾發生過年期間上班，員工沒拿到雙倍薪資投訴，但老闆認為他有在過年上班日給同仁紅包，因給的不少，換算下來也算是加班費，但勞工以為紅包是多的福利，雙方認知有差異。
過年前不少企業都會發給勞工年終獎金作為鼓勵，何俊昇表示，三節獎金和年終獎金都不是法定給予，屬於公司自己的福利，但鼓勵有賺錢獲利的企業應與員工共享，現在企業考量到留才，年終獎金都是必備福利。
彰化縣政府勞工處提醒，今年政府機關為形成春節連續假期，而將2023年1月7日及2月4日的非上班日(星期六)與1月20日及27日(星期五)的上班日對調。農曆除夕1月21日(星期六)及初一1月22日(星期日)，如分別為約定之休息日及例假，可經勞工同意於1月25日至26日（星期三、四）補假或協商擇日補假。
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