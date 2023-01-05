南投「埔基阿公」徐賓諾辭世 總統府將頒褒揚令

來自挪威的前埔里基督教醫院長徐賓諾將一生歲月奉獻給台灣偏鄉醫療，埔里人暱稱他為「埔基阿公」，退休後因不想占用我國醫療資源，返鄉養老，但傳出在去年12月16日辭世，埔基醫院訂於19日舉行追思禮拜，總統府也將頒褒揚令。

埔基醫院指出，徐賓諾於1923年出生，是護理師，也是挪威協力差會宣教士，1952年來台宣教，投入偏鄉醫療，期間認識來自挪威的紀歐惠醫師，兩人結為連理，籌建埔里基督教醫院，培育專業護理人員，守護埔里及山地部落居民的健康。

而徐、紀兩人將畢生精力奉獻台灣偏鄉醫療，關愛大埔里地區貧病弱勢，被當地人暱稱為「阿公」、「阿媽」，並榮獲「挪威國家最高榮譽獎」、「醫療奉獻獎」、「總統紫色大綬景星勳章」、埔里榮譽鎮民等獎項，2002年更獲頒發外僑永久居留證。

徐賓諾曾說過，「挪威是我們的祖國，但台灣是我們的家」，深愛台灣的他們，退休後卻選擇返鄉，只因不想占用台灣醫療資源，2006年離台前捐出所有積蓄，2010年紀歐惠因病離世，但阿公阿媽在台為善行醫的事蹟，至今仍在地方流傳。

為感謝徐賓諾的醫療貢獻，用愛寫下埔基山地醫療史，國立暨南國際大學去年9月跨海飛越8000公里頒發管理學名譽博士學位給他，成為暨大創校27年來，第一位獲管理學名譽博士的醫護人員，近期則傳出他已在挪威安然辭世的消息。

據了解，徐賓諾去年12月16日於挪威家中辭世，享耆壽99歲，為感謝他對台灣及埔里這塊土地的付出，埔基醫院訂於本月19日上午10時在該院921紀念堂舉行追思感恩禮拜，總統府屆時將頒發褒揚令，表彰他對台灣偏鄉醫療的奉獻。