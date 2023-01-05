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影／台中昨+4381 今再現疫苗搶打潮 醫：小心尾牙確診

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中央疫情指揮中心昨公布，全國新增3萬3330例本土確診個案，其中台中市新增4381例。圖／中央疫情指揮中心提供
中央疫情指揮中心昨公布，全國新增3萬3330例本土確診個案，其中台中市新增4381例。圖／中央疫情指揮中心提供

中央疫情指揮中心昨公布，台中市新增4381例本土確診個案，首度單日突破4000例，文心森林公園疫苗接種站今天一早再現排隊搶打潮。診所醫師施勝桓觀察，診所昨單日確診21人，前天近30人，多為尾牙聚餐群聚飲食確診，也有全家確診，提醒民眾疫苗打好打滿，做好防疫因應。

中央疫情指揮中心昨公布，全國新增3萬3330例本土確診個案，其中台中市新增4381例，首度突破4000例，較上周增幅21.7%。台中市衛生局長曾梓展提醒，很多市民打完第3劑隔半年尚未接種，提醒市民疫苗應打好打滿，提升保護力。

施勝桓觀察，近日診所判定確診數暴增，從上個月單日幾乎是個位數，近日突破20人大關，顯示疫情增溫，尤其近期因年關將近，尾牙聚餐增多，確診病例中，很多是尾牙脫口罩群聚飲食，也有學校確診傳回家裡，家人一個接一個確診，提醒抵抗力弱的民眾適時戴口罩、保持安全社交距離，養成勤洗手習慣預防，疫苗打好打滿因應。

負責文心森林公園接種站的施勝桓說明，文心森林公園接種站近期打氣回溫，很多民眾擔心春節陸客入境、台商返國加重疫情，現搶打潮，平日逾百人接種，假日近200人。

台中市衛生局說，台中新冠疫苗、流感疫苗接種採雙軌制，合約院所、文心森林公園外展接種站，另有台中疫苗預約平台，提供新冠疫苗、50歲以上流感疫苗預約，網址https://reurl.cc/D3RddR

衛生局說明，台中市新冠、流感疫苗接種資訊，可至台中市衛生局網站查詢；文心森林公園接種站每天都有，時間為每天上午9時30分到11時30分，採隨到隨打，提供莫德納、BNT、次世代BA.1、BA.5等劑型疫苗以及流感疫苗，可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

台中單日確診破4000例，文心森林公園疫苗接種站今天一早再現排隊搶打潮。影／診所醫師施勝桓提供
台中單日確診破4000例，文心森林公園疫苗接種站今天一早再現排隊搶打潮。影／診所醫師施勝桓提供
台中單日確診破4000例，文心森林公園疫苗接種站今天一早再現排隊搶打潮。圖／診所醫師施勝桓提供
台中單日確診破4000例，文心森林公園疫苗接種站今天一早再現排隊搶打潮。圖／診所醫師施勝桓提供

流感疫苗 確診 衛生局

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