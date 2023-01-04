她生前曾說「這句話」雲林警跨轄尋人 靠DNA為她善終

在彰化工作的雲林縣66歲李姓婦人，去年9月離開工作地後便音訊全無，家屬著急向斗六警分局報案尋人，經查她曾對友人透露輕生念頭，警方跨轄區協尋，比對失蹤人口資料後顯現一絲曙光，日前在鹿港外海被發現的無名女屍疑是李婦，礙於遺體外觀難以辨認，警方鍥而不捨檢測李家人DNA，確認死者正是本人，順利讓她落葉歸根，圓滿身後事。

「活要見人，死要見屍」辦案員警說，這是失蹤人口家屬最卑微的請求，李婦失蹤後，警方仍不放棄任何希望，盼能及時挽救遺憾發生，包括曾調閱手機定位，尋找其最後發話位置，也持續到其工作地追查，但都未果。

「她曾說要一走了之…」李婦同事回憶，兩人談話時她曾提過此事，也說過要去看海，不過當下未多做聯想，沒想到李就此人間蒸發，毫無聯繫；彰雲2縣警方逐一過濾上百筆警政失蹤人口，比對過後發現彰化鹿港外5哩處被發現的無名女屍，與李婦失蹤日期接近，懷疑此人就是李婦，但仍不敢大意。

警方抱持忐忑心情聯繫李家人指認遺體，不過因為浸泡海水多時，外觀已腫脹到無法辨認特徵，難以肉眼判定是否就是李婦本人，警方只好進一步採集其胞兄、女兒的DNA送驗，經法務部法醫研究所鑑驗後，證實死者就是李婦，李家人悲痛領回遺體，也不忘感謝警方戮力協尋李婦，讓後輩善終她人生最後一程。

警方呼籲，家中如有親人失蹤未歸，若經一段時間仍未尋獲，可向警方請求協助採樣DNA鑑驗比對，「多一種協尋管道，多一次機會」，為失蹤者開啟另一扇通往回家的門。

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