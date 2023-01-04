迎戰少子化衝擊 東海大學首與餐飲業者合作推乳品創營收

看好國內冰品市場，台中市東海大學今與知名連鎖溫體牛火鍋溫十八餐廳簽訂產學合作，要將該校自有牧場生產的優質手工乳品、冰品切入市場，期望創造營收，減少因少子化帶來的經營衝擊。

校長張國恩、副校長兼實習農牧場牛乳加工廠廠長詹家昌、溫十八餐飲有限公司創辦人暨董事長陳冠志今正式簽署合作。

詹家昌說，溫十八是國內頂級牛肉火鍋業者，東海經過評估後決定攜手合作，這也是該校首次與餐飲業者合作，共同將手工冰淇淋、冰棒導入市場，將與市面上的餐飲冰品競爭。

張國恩說，東海大學擁有牧場與優質的乳源，目前也生產鮮乳、優酪乳以及牛乳系列冰品，在國人對品質與口感的要求下，東海鮮乳以及價格相當優惠的冰淇淋一直獲得消費者青睞，校內的乳品小棧經常供不應求。

他說，此次與校外廠商進行產學合作，是在仔細評估後做出的決定，未來若市場反應良好，將有機會再擴大生產線，進軍國內各大通路。若能因此產生收益，將能幫助東海大學創造更多營收，降低因少子化學費收入短少的壓力，減少少子化帶來的衝擊。