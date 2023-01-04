快訊

雲林斗六國中平交道行人遭火車撞擊 中年女性當場死亡

退役空軍上校涉當共諜探機密 與3現任軍官被收押

假鈔集團出沒！成員皆20多歲 彰化多個夜市攤商「整晚做白工」

迎戰少子化衝擊 東海大學首與餐飲業者合作推乳品創營收

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市東海大學校長張國恩（中）今與知名連鎖溫體牛火鍋溫十八餐廳董事長陳冠志（左二）簽訂產學合作，要將該校自有牧場生產的優質手工乳品、冰品切入市場。圖／東海大學提供
台中市東海大學校長張國恩（中）今與知名連鎖溫體牛火鍋溫十八餐廳董事長陳冠志（左二）簽訂產學合作，要將該校自有牧場生產的優質手工乳品、冰品切入市場。圖／東海大學提供

看好國內冰品市場，台中市東海大學今與知名連鎖溫體牛火鍋溫十八餐廳簽訂產學合作，要將該校自有牧場生產的優質手工乳品、冰品切入市場，期望創造營收，減少因少子化帶來的經營衝擊。

校長張國恩、副校長兼實習農牧場牛乳加工廠廠長詹家昌、溫十八餐飲有限公司創辦人暨董事長陳冠志今正式簽署合作。

詹家昌說，溫十八是國內頂級牛肉火鍋業者，東海經過評估後決定攜手合作，這也是該校首次與餐飲業者合作，共同將手工冰淇淋、冰棒導入市場，將與市面上的餐飲冰品競爭。

張國恩說，東海大學擁有牧場與優質的乳源，目前也生產鮮乳、優酪乳以及牛乳系列冰品，在國人對品質與口感的要求下，東海鮮乳以及價格相當優惠的冰淇淋一直獲得消費者青睞，校內的乳品小棧經常供不應求。

他說，此次與校外廠商進行產學合作，是在仔細評估後做出的決定，未來若市場反應良好，將有機會再擴大生產線，進軍國內各大通路。若能因此產生收益，將能幫助東海大學創造更多營收，降低因少子化學費收入短少的壓力，減少少子化帶來的衝擊。

陳冠志說，品嘗火鍋後，常會搭配冰品作為飯後甜點，溫十八追求高品質，導入東海牛乳冰淇淋與牛乳冰棒搭配牛肉火鍋，相信可以滿足消費者的美味需求。未來透過產學合作，也計畫將東海冰品行銷到更多的餐飲業。

台中市東海大學校長張國恩（右）今與知名連鎖溫體牛火鍋溫十八餐廳董事長陳冠志簽訂產學合作，要將該校自有牧場生產的優質手工乳品、冰品切入市場。圖／東海大學提供
台中市東海大學校長張國恩（右）今與知名連鎖溫體牛火鍋溫十八餐廳董事長陳冠志簽訂產學合作，要將該校自有牧場生產的優質手工乳品、冰品切入市場。圖／東海大學提供

冰品 東海大學 火鍋

延伸閱讀

生不如死...嘉義縣人口跌破49萬 去年死亡數比阿里山鄉民多

農曆年後拚250萬人口設第3副市長 蔣萬安今討論少子化

少子化求生存！免住宿費送制服 萬能工商全校東南亞僑生占一半

婦團批少子化預算重點誤 大筆錢砸在「無效催生」政策

相關新聞

南投二選區立委補選國民黨確定徵召人選 游顥表態輔選

國民黨中常會今天通過南投縣第二選區立法委員補選徵召案，確定徵召前南投縣長林明溱參選後，原先極力表態參選的中常委游顥也發言...

孩子發高燒拍打警車求助 新手爸獲開道3分鐘平安抵醫院

彰化市一對住快官地區的夫妻，昨天凌晨因約滿周歲的孩子突然發高燒抽蓄，一時不知所措，趕緊開車送醫，途經彰化市彰南路與中山路...

她生前曾說「這句話」雲林警跨轄尋人 靠DNA為她善終

在彰化工作的雲林縣66歲李姓婦人，去年9月離開工作地後便音訊全無，家屬著急向斗六警分局報案尋人，經查她曾對友人透露輕生念...

迎戰少子化衝擊 東海大學首與餐飲業者合作推乳品創營收

看好國內冰品市場，台中市東海大學今與知名連鎖溫體牛火鍋溫十八餐廳簽訂產學合作，要將該校自有牧場生產的優質手工乳品、冰品切...

葫蘆墩文化中心8日名家揮毫 前200份送春聯、紅包袋

葫蘆墩文化中心本周日(8日)上午9點30分，在大廳舉辦「2023福兔賀歲名家揮毫贈春聯」活動，邀請書法名家親臨揮毫，免費...

台中大里東榮立體停車場營運無月票 地方促加速克服

台中市大里區東榮立體停車場，在兩個月試營運免費停車後，9日8時起實施停車收費，市議員李天生今天說，目前採取計時收費，對長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。