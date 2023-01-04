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台中大里東榮立體停車場營運無月票 地方促加速克服
台中市大里區東榮立體停車場，在兩個月試營運免費停車後，9日8時起實施停車收費，市議員李天生今天說，目前採取計時收費，對長期停車的民眾，十分不便，要求發售汽機車月票，嘉惠大里鄉親。
他說，原本交通局規畫的汽車月票是2800元，由於價格偏高，引發地方不滿，後來交通局撤銷公告，改以試營運名義，自去年11月1日至12月31日提供民眾免費停車。試運期滿後，交通局決定自本月9日8時起實施停車收費，不過採取計時收費，對於長期前往停車的民眾並不方便。
目前的收費情形是每30分鐘15元，未滿30分鐘者，以30分鐘計算，收費時間為每日8時至18時，夜間仍維持免收費停車。李天生要求交通局停車管理處設法克服困難，盡速完成委外招標，發售汽機車停車月票，嘉惠鄉親。
交通局說，東榮立體停車場正在辦理委外營運招標，並已將汽、機車月票發售制度納入標案中，後續將由營運廠商發售停車月票，讓有長期停放需求的民眾便利停車。
針對委外經營招標部分，交通局說明，因立體停車場提供車風避雨的優質停車環境，整體建造、管理及維運成本都高於平面停車場，且需定期辦理消防安檢、電梯機械設備等例行維護與檢測，也需有專人駐廠服務。為提供民眾良好的停車服務品質，交通局已公開招標辦理該場委外經營作業，後續將透過評選制度選出優質廠商替地方服務。
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