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南投二選區立委補選國民黨確定徵召人選 游顥表態輔選

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
確定徵召前南投縣長林明溱參選後，原先極力表態參選的中常委游顥（左）表態全力輔選。記者黑中亮／攝影
確定徵召前南投縣長林明溱參選後，原先極力表態參選的中常委游顥（左）表態全力輔選。記者黑中亮／攝影

國民黨中常會今天通過南投縣第二選區立法委員補選徵召案，確定徵召前南投縣長林明溱參選後，原先極力表態參選的中常委游顥也發言指出，「游顥．感謝有您！未來．持續深耕！」支持黨中央的最後決定。

南投縣議員游顥指出，這段爭取民調日子，必須非常感謝志工與親友夥伴支持者，陪他在寒流、下雨中展開家戶拜訪，兩個多禮拜的努力，讓許多南投鄉親從不認識人他，到認同他，強調自己不僅是竹鹿選區議員，從小也在名間鄉長大，但打過這艱辛一仗的過程中，努力讓南投看到有更多青年力量熱情在勤奮努力，也讓藍營對於立委補選的關注度能大幅提升。

游顥說，「我們知道黨內選舉是競爭不是鬥爭，同時游顥面對民進黨的蔡培慧與黨內優秀的表態者，民調上都有不錯的成績，要謝謝很多人。」身為國民黨中常委，對於年青人參選，不管在黨內與正式選舉，本來就是要努力繼續下去，未來他也會在濁水溪線持續深耕，加倍努力，以回報南投鄉親，讓世代合作得以在南投銜接開花，並備戰未來。

他並強調，要恭喜前縣長林明溱獲得黨的徵召提名，畢竟選舉是實力原則；畢竟林前縣長過去曾經為南投縣做過許多，林前縣長想選也願意選，我們既無法與之爭，更不能與之爭，2024立委補選國民黨必須要贏，無私無我才能贏。相信以林前縣長的實力，必能勝選且在此屆最後一年多任期為南投繼續爭取建設。未來也會全力輔選，協助國民黨贏得這場立委補選。

國民黨 立委補選 南投

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