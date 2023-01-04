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台中疫情升溫…今首度突破4000例 疫苗打氣3倍成長
中央疫情指揮中心今公布，全國新增3萬3330例本土確診個案，其中台中市新增4381例，為這波疫情首度突破4000例，較上周增幅21.7%。負責文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓觀察，接種站打氣回溫，近期接種人數以3倍成長。
台中市衛生局長曾梓展提醒，很多市民打完第3劑隔半年尚未接種，提醒市民疫苗應打好打滿，提升保護力。
施勝桓觀察，文心森林公園接種站近期打氣回溫，除了有先前打高端的民眾急著出國補打外，也有很多台商全家提早返台補打次世代疫苗，還有民眾春節安排出國旅遊，擔心在國外確診，也有國內民眾因疫情增溫，怕防護力不夠，疫苗打好打滿，平日半天逾百人接種，假日近200人，疫苗詢問度高。
台中市衛生局說明，台中新冠疫苗、流感疫苗接種採雙軌制，除合約院所、文心森林公園外展接種站開打外，另有台中疫苗預約平台，提供BNT、莫德納、莫德納次世代BA.1、BA.5等新冠疫苗預約，以及50歲以上流感疫苗預約，其中BA.1、BA.5疫苗限追加劑（第三劑、第四劑），距前一劑需間隔12周。網址https://reurl.cc/D3RddR。
衛生局說明，台中市新冠、流感疫苗接種資訊，可至台中市衛生局網站查詢；文心森林公園接種站每天都有，時間為每天上午9時30分到11時30分，採隨到隨打，提供莫德納、BNT、次世代BA.1、BA.5等劑型疫苗以及流感疫苗，可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post。
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