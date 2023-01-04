快訊

燦笑揮手好吸睛！北一女旗隊美花車遊行獲讚賞 英媒選為本日最佳照片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中疫情升溫…今首度突破4000例 疫苗打氣3倍成長

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市診所醫師施勝桓觀察，因疫情增溫，文心森林公園疫苗接種站打氣回溫，圖為元旦接種情況。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓觀察，因疫情增溫，文心森林公園疫苗接種站打氣回溫，圖為元旦接種情況。記者趙容萱／攝影

中央疫情指揮中心今公布，全國新增3萬3330例本土確診個案，其中台中市新增4381例，為這波疫情首度突破4000例，較上周增幅21.7%。負責文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓觀察，接種站打氣回溫，近期接種人數以3倍成長。

台中市衛生局長曾梓展提醒，很多市民打完第3劑隔半年尚未接種，提醒市民疫苗應打好打滿，提升保護力。

施勝桓觀察，文心森林公園接種站近期打氣回溫，除了有先前打高端的民眾急著出國補打外，也有很多台商全家提早返台補打次世代疫苗，還有民眾春節安排出國旅遊，擔心在國外確診，也有國內民眾因疫情增溫，怕防護力不夠，疫苗打好打滿，平日半天逾百人接種，假日近200人，疫苗詢問度高。

台中市衛生局說明，台中新冠疫苗流感疫苗接種採雙軌制，除合約院所、文心森林公園外展接種站開打外，另有台中疫苗預約平台，提供BNT、莫德納、莫德納次世代BA.1、BA.5等新冠疫苗預約，以及50歲以上流感疫苗預約，其中BA.1、BA.5疫苗限追加劑（第三劑、第四劑），距前一劑需間隔12周。網址https://reurl.cc/D3RddR

衛生局說明，台中市新冠、流感疫苗接種資訊，可至台中市衛生局網站查詢；文心森林公園接種站每天都有，時間為每天上午9時30分到11時30分，採隨到隨打，提供莫德納、BNT、次世代BA.1、BA.5等劑型疫苗以及流感疫苗，可查詢https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post

中央疫情指揮中心今公布，全國新增3萬3330例本土確診個案，其中台中市新增4381例。圖／中央疫情指揮中心提供
中央疫情指揮中心今公布，全國新增3萬3330例本土確診個案，其中台中市新增4381例。圖／中央疫情指揮中心提供
台中市診所醫師施勝桓觀察，因疫情增溫，文心森林公園疫苗接種站打氣回溫，圖為元旦接種情況。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓觀察，因疫情增溫，文心森林公園疫苗接種站打氣回溫，圖為元旦接種情況。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓觀察，因疫情增溫，文心森林公園疫苗接種站打氣回溫，圖為元旦接種情況。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓觀察，因疫情增溫，文心森林公園疫苗接種站打氣回溫，圖為元旦接種情況。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 衛生局 BA 新冠疫苗 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國內新冠疫情升溫 桃市府呼籲市民盡快接種疫苗

賽諾菲、GSK研發新冠疫苗歐盟核准施打 入台時程待商榷

配合羊痘拔針政策 高市加強訪視養羊場

專家指疫苗只防重症死亡 網友不相信陸製疫苗

相關新聞

南投二選區立委補選國民黨確定徵召人選 游顥表態輔選

國民黨中常會今天通過南投縣第二選區立法委員補選徵召案，確定徵召前南投縣長林明溱參選後，原先極力表態參選的中常委游顥也發言...

孩子發高燒拍打警車求助 新手爸獲開道3分鐘平安抵醫院

彰化市一對住快官地區的夫妻，昨天凌晨因約滿周歲的孩子突然發高燒抽蓄，一時不知所措，趕緊開車送醫，途經彰化市彰南路與中山路...

彰化和美鵪鶉爆感染H5N1 疫情往北彰擴散

彰化H5N1禽流感疫情爆不停，今天和美鎮有兩場鵪鶉場感染，撲殺6萬233隻鵪鶉，疫情由南往北擴散，這是去年冬天疫情爆發以...

台中疫情升溫…今首度突破4000例 疫苗打氣3倍成長

中央疫情指揮中心今公布，全國新增3萬3330例本土確診個案，其中台中市新增4381例，為這波疫情首度突破4000例，較上...

台南饅頭夫妻前進南投 送愛的腳嚇壞人卻惹感動

台南「饅頭夫妻」林波、靳寶儀以貨車為家，至全台各社福機構、學校或醫院做手工饅頭送愛，跨年當天，林波雙腳遭滾水燙傷，傷勢不...

霸氣總裁因慢飛天使1句話 連24年辦愛心尾牙圍爐

精湛建設總經理陳志聲在1999年因一名慢飛天使在愛心尾牙圍爐詢問「叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此連辦24年「送愛心到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。