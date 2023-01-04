台南饅頭夫妻前進南投 送愛的腳嚇壞人卻惹感動

台南「饅頭夫妻」林波、靳寶儀以貨車為家，至全台各社福機構、學校或醫院做手工饅頭送愛，跨年當天，林波雙腳遭滾水燙傷，傷勢不輕，今仍裹著紗布與妻子前進南投埔里與長輩做饅頭，分享他們的環島故事，令居民及公所感謝又感動。

林波、靳寶儀夫婦過去擺攤賣肉粽，因緣際會下，受寺院請託兼做饅頭，最終轉而專做饅頭開店，8年前，靳寶儀揉麵時，右手遭擀麵機輾壓受傷，事後雖康復，但感到生命無常，向林波提出環島做愛心饅頭的想法，獲支持後開始全台送愛。

這8年來，他們以貨車為家，載著製作饅頭工具及食材巡迴全台各社福機構、學校或醫院做手工饅頭，也分享其環島故事，被受助的院民或孩子們稱為「饅頭哥哥」、「饅頭姐姐」，送愛行動持續至今，今年應埔里鎮長廖志城之邀前進埔里。

饅頭夫妻的愛心貨車今開進梅仔腳導化堂觀音媽廟，帶社區長輩DIY做饅頭，只是，林波下車時，雙腳裹著紗布，甚至穿戴護具，嚇到眾人。他說，跨年當天工作時，腳被蒸地瓜的熱水嚴重燙傷，但他不想讓長輩失望，仍按原定行程到埔里。

梅仔腳的長輩今天就他們在的帶領下，拍打、搓揉麵糰等體驗手作饅頭，靳寶儀也分享他們環島時，就在貨車斗搭蚊帳睡覺，把蒸饅頭後剩下的水裝在橘色農用塑膠桶當洗澡水，長輩心疼又好奇怎麼不睡旅店，她則說，要把錢省起來做饅頭。