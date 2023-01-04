霸氣總裁因慢飛天使1句話 連24年辦愛心尾牙圍爐

精湛建設總經理陳志聲在1999年因一名慢飛天使在愛心尾牙圍爐詢問「叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此連辦24年「送愛心到人間」愛心圍爐，今天他化身捍衛戰士獨行俠主持愛心圍爐，共送出6輛轎車、10輛電動機車，350名與會慢飛天使以及盲生開心地收到新年禮物和紅包。

陳志聲說，從第一場愛心圍爐邀請台中家扶中心60名慢飛天使開始，愛心接力至今，每年吸引逾百個社會愛心企業、個人捐款贊助，一年比一年盛大，20多名員工深受感動，把愛心圍爐當尾牙宴辦，尾牙宴採買摸彩品費用轉買慢飛天使的禮物，並且扮成大玩偶當招待小朋友。

陳志聲指出，愛心圍爐每年送出「神祕禮物」愛心物資一年比一年多，包括協助社福單位添購車輛等物資，解決接送的燃眉之急，贈送小朋友新年禮物及紅包等，即便去年、前年遇疫情無法舉辦千人愛心圍爐，也轉換形式，送出「神祕禮物」不曾中斷，今年攜手37家企業共同主辦，捐出近千萬元物資。

今年的送愛心到人間愛心圍爐今天中午在台中潮港城餐廳登場，受邀的單位有彰化縣私立家扶發展學園、家扶基金會南台中家扶中心、家扶基金會台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、新北市大同育幼院、台中市私立惠明盲校、伊甸基金會、瑪利亞社會福利基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等十個單位、近千名學員、師長及志工參與。

陳志聲化身為捍衛戰士獨行俠主持，今年神祕加碼禮揭曉，共送出5輛轎車及10輛電動機車，讓到場的10個單位又驚又喜，最後陳志聲致贈溪州聖智啟智中心一輛交通用的轎車，掀起活動高潮。