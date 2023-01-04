霸氣總裁因慢飛天使1句話 連24年辦愛心尾牙圍爐
精湛建設總經理陳志聲在1999年因一名慢飛天使在愛心尾牙圍爐詢問「叔叔，我們明年還可以再來嗎？」從此連辦24年「送愛心到人間」愛心圍爐，今天他化身捍衛戰士獨行俠主持愛心圍爐，共送出6輛轎車、10輛電動機車，350名與會慢飛天使以及盲生開心地收到新年禮物和紅包。
陳志聲說，從第一場愛心圍爐邀請台中家扶中心60名慢飛天使開始，愛心接力至今，每年吸引逾百個社會愛心企業、個人捐款贊助，一年比一年盛大，20多名員工深受感動，把愛心圍爐當尾牙宴辦，尾牙宴採買摸彩品費用轉買慢飛天使的禮物，並且扮成大玩偶當招待小朋友。
陳志聲指出，愛心圍爐每年送出「神祕禮物」愛心物資一年比一年多，包括協助社福單位添購車輛等物資，解決接送的燃眉之急，贈送小朋友新年禮物及紅包等，即便去年、前年遇疫情無法舉辦千人愛心圍爐，也轉換形式，送出「神祕禮物」不曾中斷，今年攜手37家企業共同主辦，捐出近千萬元物資。
今年的送愛心到人間愛心圍爐今天中午在台中潮港城餐廳登場，受邀的單位有彰化縣私立家扶發展學園、家扶基金會南台中家扶中心、家扶基金會台中發展學園、雲林家扶發展學園、新北市家扶中心、新北市大同育幼院、台中市私立惠明盲校、伊甸基金會、瑪利亞社會福利基金會、中華存善慢飛天使關懷協會等十個單位、近千名學員、師長及志工參與。
陳志聲化身為捍衛戰士獨行俠主持，今年神祕加碼禮揭曉，共送出5輛轎車及10輛電動機車，讓到場的10個單位又驚又喜，最後陳志聲致贈溪州聖智啟智中心一輛交通用的轎車，掀起活動高潮。
活動也表揚20名服務滿200小時的年度最佳志工，贈送氣壓熱敷按摩眼罩，並抽出50份超值驚喜大禮盒給小朋友，壓軸由精湛員工及台灣行動菩薩助學協會成員所扮的大玩偶現場分送小朋友紅包及新年禮物袋。
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