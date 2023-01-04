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南投建置156家C級巷弄長照站 去年2.2萬名長者參與安老

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣去年起共建置156家C級巷弄長照站，圖中是中寮鄉長照的活動情形。圖／南投衛生局提供
南投縣去年起共建置156家C級巷弄長照站，圖中是中寮鄉長照的活動情形。圖／南投衛生局提供

為讓長輩可以在熟悉的在地環境安老，南投縣政府目前已在全縣布建 156 家 C 級巷弄長照站，去年參與活動的長者人數高達2萬2千餘人，主要提供健康、亞健康或失智、失能前期的長者，提供一個友善關懷與長照服務的場所。

「1234、2234…」從各個社區活動中心傳來長者賣力做運動的聲音，一位陳爺爺說：「原本每天都只在家裡看電視、對著門口發呆等兒子下班回家，自從有了每天到社區的巷弄長照站參加活動，天天都能跟老同學們運動上課、一起用餐，每天的生活過得充實又有意義！」

衛生局長陳南松說，社區是長輩熟悉的環境，也是長輩與他人建立互動距離最近、最便利的場所，更是親朋老友相聚的所在，南投縣去年起共建置156家C級巷弄長照站，以社區及居家為出發點，發展整合型照顧服務，讓長輩在熟悉的環境安老，同時在社區提供共餐服務、預防及延緩失能等服務。

南投衛生局表示，民眾若有長期照護相關問題可洽詢全國統一專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心專線 049-2209595；也可多加利用南投縣衛生局官方網站-長期照顧網路線上申請服務。

衛生局 南投 長照

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