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彰化文化局邀名家揮毫送春聯 8日限量名額供索取

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文化局每年春節前的名家送春聯活動都相當搶手，彰化縣長王惠美（左)也邀請大家1月8日到彰化縣立美術館領春聯、逛市集、買文創。圖／資料照
彰化縣文化局每年春節前的名家送春聯活動都相當搶手，彰化縣長王惠美（左)也邀請大家1月8日到彰化縣立美術館領春聯、逛市集、買文創。圖／資料照

彰化縣文化局將於1月8日上午9時至12時於縣立美術館廣場舉辦「揚眉兔氣新春揮毫送春聯活動」，邀請書畫名家現場揮毫寫春聯，現場開放540份號碼牌供民眾索取，可免費領取大師墨寶春聯，卦山3號主題市集的「年味市集」也將登場，民眾可來領春聯、逛市集、買文創。

送春聯活動8日上午8時50分在美術館廣場前服務台開始發放領取春聯號碼牌，新春揮毫送春聯活動將邀請彰化縣書法學會、甲骨文學會、游藝雅集書學會、崇晉書道學會、逸晉書道學會、鹿江詩書畫學會、湘江書畫學會、墨友書畫學會、君承書畫協會等書畫名家，及磺溪美展書法篆刻類得獎者於現場揮毫，民眾可以近距離欣賞大師揮毫風采，版畫名家溫文卿也將帶來應景年畫，還有彰化傑出青年音樂家邱彥暄、邱彥棠國樂演出。

文化局表示，8日上午9時至下午3時，美術館前廣場還有「卦山3號主題市集」，市集有原創手作飾品、水晶製品、拼圖卡牌、羊毛氈、植栽等文創商品，還有精心製作甜點與咖啡飲品，凡於市集內消費滿100元可獲得1點，集滿2點，並與美術館前「奔跑兔」藝術作品拍照合影，將照片上傳至主題市集FB及完成打卡，可兌換精美文創品1份，集滿3點可兌換市集消費抵用券，集滿5點還可抽現場DIY體驗券，現場也有帆布袋、手工筆記本DIY活動。

卦山3號主題市集」每月規劃各式主題市集活動，1月14日、15日下午1時至晚間7時，於彰化縣立美術館前廣場也會有市集活動熱鬧登場。

春聯 美術館

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