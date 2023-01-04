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影／Lalamove「幸福快送」 北台中家扶400扶助戶年菜有著落

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
北台中家扶中心與快遞平台Lalamove合作，讓以往只能送150份年菜倍增到400份，讓山城每戶扶助戶享有4菜1湯的幸福年菜，也會加贈物資箱到府。記者林佩均／攝影
北台中家扶中心與快遞平台Lalamove合作，讓以往只能送150份年菜倍增到400份，讓山城每戶扶助戶享有4菜1湯的幸福年菜，也會加贈物資箱到府。記者林佩均／攝影

農曆年節倒數，一頓熱騰騰年菜是家人團圓的象徵。北台中家扶中心山線約服務400戶扶助戶，礙於中心沒有大冷凍、冷藏庫，善心團體捐贈年菜受限，今年中心與快遞平台Lalamove合作，讓以往只能送150份年菜倍增到400份，讓山城每戶扶助戶享有4菜1湯的幸福年菜。

北台中家扶中心主任劉正文表示，中心約服務1200戶經濟弱勢家庭(約2200位兒少)，每逢佳節收到不少善心民眾捐贈的美味年菜和生活物資，但因冷凍年菜需要大冷凍櫃保冰，礙於中心的冷凍儲存空間不足，也沒有冷凍運送設備，以往只能接收約150份的年菜愛心。

快遞平台Lalamove進軍台灣第8年，今年與北台中家扶中心合作執行「幸福快送」服務，運用彈性的車輛調度，機車、汽車或小貨車深入山區巷弄，即時配送模式。服務2年的外送員陳恆中說，首次替弱勢團體服務，在體力許可範圍下，會努力接單、平安送貨到府。

社工分享，和平偏鄉部落有單親母親撫養2名幼子、也有父親逝世，母親重病臥床，單靠親屬扶養4子，多數家庭僅機車代步，光往返中心與住家路程就要50公里，交通成本對他們來說相當高，現在有快遞平台送貨到府，不只節省往返交通，也更加安全。

劉正文指出，今年首度與快遞平台合作，和平區、新社區等狹小巷弄、部落可用機車載運方式送年菜，400戶扶助戶都能親送到府，目前募資每份年菜1000元，包含4菜1湯，電話：04-25232704。

北台中家扶中心與快遞平台Lalamove合作，讓以往只能送150份年菜倍增到400份，讓山城每戶扶助戶享有4菜1湯的幸福年菜，也會加贈物資箱到府。記者林佩均／攝影
北台中家扶中心與快遞平台Lalamove合作，讓以往只能送150份年菜倍增到400份，讓山城每戶扶助戶享有4菜1湯的幸福年菜，也會加贈物資箱到府。記者林佩均／攝影
北台中家扶中心與快遞平台Lalamove合作，讓以往只能送150份年菜倍增到400份，讓山城每戶扶助戶享有4菜1湯的幸福年菜，也會加贈物資箱到府。記者林佩均／攝影
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年菜 家扶中心 外送員

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