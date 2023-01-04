影／405戶弱勢族群受惠 大安農會連9年第16次公益開跑

台中市大安區農會為協助低收入戶及弱勢團體過好年，連續9年第16次發起「2023安心呷．農為您─安農香腸送愛心」你買．我捐公益活動，今年嘉惠台中大安、大甲、清水、后里、大雅與及南投仁愛鄉等地區405戶弱勢族群，今天發出愛心禮盒。

今天在大安農會辦捐贈儀式和回贈感謝狀現場，台中市農業局主任秘書陳柏宏、大安區公所區長許宏綺和許多協助單位與民間團體到場，大安區受贈戶也在場接受愛心禮盒。

大安農會總幹事蔡建宗表示，去年底的愛心活動，民眾購買產銷履歷原味肉鬆和AMOT星級溯源海苔肉鬆各1罐的「大安禮尋"肉鬆禮盒」一盒，原價750元、愛心售價559元，農會就捐出一包安農肉類產品做公益，一個月內已募集安農香腸、貢丸、鹹豬肉各405包，要送台中大安、大甲、清水、后里、大雅和南投仁愛鄉等地區405戶的弱勢族群。

蔡建宗指出，安農以香腸起家，遵循傳統工法，汁香味美完美呈現，因而有「香腸界的ＬＶ」雅號，貢丸及鹹豬肉也是家戶常備的食材，希望讓弱勢族群享受美味安農香腸、貢丸及鹹豬肉，增添過節喜氣、溫馨過好年。