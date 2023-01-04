過年提早、艱苦人變多 彰化年菜募款仍有4成缺口

距離農曆過年只剩下2個多禮拜，今年因年節提早，加上景氣不佳，創世基金會彰化分會目前年節的物資募款還有4成缺口，發現企業今年並未隨著疫情趨緩捐款恢復正常，加上物價上漲大額捐款可遇不可求，華山基金會彰化區域年菜募款也還有5成缺口。

創世基金會彰化分會服務植物人家庭約100人，疫情前每年舉辦千人尾牙辦桌活動，每桌5千元由善心人士認購，這幾年沒有辦桌活動，改為送禮到家，一分600元，創世基金會社區服務員黃怜娟說，這次過年較早已在去年底提早募年節善款，還找來在地廠商線上直播，效果不錯，但不少過去支持的企業也無奈成本增加、沒賺錢，捐款趨向保守。

黃怜娟表示，創世基金會去年全台約籌募1萬份年節物資，今年提升到1萬2000份，主要是景氣寒冬，服務量提高，希望更多弱勢家庭受惠。

華山基金會今年年菜募款一份700元，今年物價上漲，原本價格也蠢蠢欲動，但考量到去年三節的募款狀況都不如以往，仍維持依樣金額。華山基金會彰化縣站長黃玉芬說，供應廠商原本考量載運成本，希望年菜供應能減少下貨點，但因服務遍及全台各鄉鎮，最後廠商還是相挺配合載運，年菜品質份量也沒有縮水。