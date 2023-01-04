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立法院民主議政園區14日名家揮毫贈春聯 還有傳統技藝表演

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院民主議政園區14日上午9時至11時，將舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動。圖／立法院民主議政園區提供
立法院民主議政園區14日上午9時至11時，將舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動。圖／立法院民主議政園區提供

春節將屆，立法院民主議政園區14日上午9時至11時，舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動，邀請南投縣文化局長林榮森等10位書法名家，一起揮毫贈送春聯。即日起參觀立法院民主時刻館，並完成線上問卷的旅客，也可以獲得具省議會特色的兔年包袋，送完為止。

立法院民主議政園區人員說，揮毫活動今年邁入第7年，民眾可以選擇上、下聯與橫批後，再請名家於現場揮毫，預計送出200幅給現場的民眾。

活動也邀請畫糖叔叔謝永清，現場展示台灣傳統技藝，利用簡單的木棒，將糖漿繪出傳統的祥獸，或是可愛的卡通圖案棒棒糖，另也首次邀請「11微笑造型棉花糖」現場製作造型可愛、顏色豐富的棉花糖，限量100支要送給現場民眾。

此外，還有玩印工作室也在現場提供絹印體驗活動，民眾可以在絹印後，把富有兔年意象的好運紅包袋、方形春聯帶回家。

立法院 春聯 卡通

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