快訊

金額確定了！蘇揆：年後全民發6,000元 中低收入戶還有加碼

《初戀》台詞「自衛隊不是軍隊」合實情 上下班如公務員

冷爆！北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中天津商圈買年貨 7日起封街14天交通看這邊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市天津路商圈將從本月7日起展開為期14天的封街，警方提醒市民多家留意。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將從本月7日起展開為期14天的封街，警方提醒市民多家留意。圖／第二警分局提供

農曆新年將到來，台中市知名天津街商圈是民眾採買年貨的熱門地點，第二警分局為提供良好交通還警，避免大量人潮造成交通阻塞，將從7日起展開為期14天的封街，提醒民眾前往採買時，先規畫交通路線。

第二分局呼籲，民眾趕辦年貨，互送年禮，預計帶來大量人、車潮，將造成年貨商圈周邊道路車多擁擠，為避免塞車之苦，前來年貨大街採買年貨的民眾可改乘大眾交通運輸工具，避免違規停車影響交通秩序，同時提醒民眾行經路口時務必遵守路口員警及義交指揮，使交通更順暢，讓民眾快樂購物。

第二警分局表示，此次天津年貨大街活動時間為1月7日（周六）至20日（周五）舉辦共計14天活動採取封街方式舉辦，相關疏導管制措施及交通資訊如下：

(一) 管制時間：

1.1月6日下午3時至深夜11時（活動前一日）。

2.1月7日至20日，平日下午1時至深夜11時，假日上上午11時至深夜11時30分。

(二) 管制路段：

1.天津路2段(中清路至梅川西路)，不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口

2.其兩側路邊及週邊停放車輛淨空，活動範圍場地汽、機車全面禁止通行。

(三)停車場位置與資訊：

山西停車場（北平路與山西路口、50公尺）

富承停車場（山西路與文昌一街口、150公尺）

東義停車場（北平路與山西路口、200公尺）

龍邦社區b2停車場（曉明女中旁、200公尺）

海灣藝術酒店停車場（漢口路中清路、250公尺）

Times青島路停車場（青島路靠近文心路、350公尺）

JKS自動化停車場（青島路靠近青島一街、300公尺）

文心山西(寶雅)（文心路與山西路口、350公尺）

(四) 大眾交通運輸資訊：

1.公車：搭乘6、9、29、32、33、61、101、108、500、850號公車，於「天津路商圈」下車。

2.捷運：「中清文心站」下車，沿中清路方向往市區步行約700公尺約7分鐘可到。

台中市天津路商圈將從本月7日起展開為期14天的封街，警方提醒市民多家留意。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將從本月7日起展開為期14天的封街，警方提醒市民多家留意。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將從本月7日起展開為期14天的封街，警方提醒市民多家留意。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將從本月7日起展開為期14天的封街，警方提醒市民多家留意。圖／第二警分局提供

停車場 年貨大街 公車

延伸閱讀

睽違3年 新竹市年貨大街今年要回來了

地方人事再調整 山東、山西新書記上任

吳政隆不再任江蘇省委書記 傳將接大陸國務院秘書長

台電尖山發電廠回饋地方 帶獨居清寒長者買年貨

相關新聞

過年提早、艱苦人變多 彰化年菜募款仍有4成缺口

距離農曆過年只剩下2個多禮拜，今年因年節提早，加上景氣不佳，創世基金會彰化分會目前年節的物資募款還有4成缺口，發現企業今...

立法院民主議政園區14日名家揮毫贈春聯 還有傳統技藝表演

春節將屆，立法院民主議政園區14日上午9時至11時，舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」活動，邀請南投縣文化局...

台中天津商圈買年貨 7日起封街14天交通看這邊

農曆新年將到來，台中市知名天津街商圈是民眾採買年貨的熱門地點，第二警分局為提供良好交通還警，避免大量人潮造成交通阻塞，將...

小小消防闖關來了！ 8日葫蘆墩文化中心登場還送消防模型車

深受小朋友喜愛的「小小消防員闖關」來了！本周日(8日)在葫蘆墩文化中心登場，將由台中市消防局消防員帶領學童體驗水帶保齡球...

克服天候 南投冬天種出黃皮西瓜

南投國姓福龜休閒農業區農民夫妻檔曾日昇、林千惠捨棄慣行農法，透過有機輪作養地，嘗試種植「黛安娜」西瓜，克服氣候條件在冬季...

台中立委選舉 藍布局反攻 綠備戰

台中市長盧秀燕高票連任，國民黨布局明年立委選舉信心大增，現任立委江啟臣、楊瓊瓔拚連任，前立委顏寬恒捲土重來，35歲以下年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。