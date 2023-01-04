台中天津商圈買年貨 7日起封街14天交通看這邊

農曆新年將到來，台中市知名天津街商圈是民眾採買年貨的熱門地點，第二警分局為提供良好交通還警，避免大量人潮造成交通阻塞，將從7日起展開為期14天的封街，提醒民眾前往採買時，先規畫交通路線。

第二分局呼籲，民眾趕辦年貨，互送年禮，預計帶來大量人、車潮，將造成年貨商圈周邊道路車多擁擠，為避免塞車之苦，前來年貨大街採買年貨的民眾可改乘大眾交通運輸工具，避免違規停車影響交通秩序，同時提醒民眾行經路口時務必遵守路口員警及義交指揮，使交通更順暢，讓民眾快樂購物。

第二警分局表示，此次天津年貨大街活動時間為1月7日（周六）至20日（周五）舉辦共計14天活動採取封街方式舉辦，相關疏導管制措施及交通資訊如下：

(一) 管制時間：

1.1月6日下午3時至深夜11時（活動前一日）。

2.1月7日至20日，平日下午1時至深夜11時，假日上上午11時至深夜11時30分。

(二) 管制路段：

1.天津路2段(中清路至梅川西路)，不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口

2.其兩側路邊及週邊停放車輛淨空，活動範圍場地汽、機車全面禁止通行。

山西停車場（北平路與山西路口、50公尺）

富承停車場（山西路與文昌一街口、150公尺）

東義停車場（北平路與山西路口、200公尺）

龍邦社區b2停車場（曉明女中旁、200公尺）

海灣藝術酒店停車場（漢口路中清路、250公尺）

Times青島路停車場（青島路靠近文心路、350公尺）

JKS自動化停車場（青島路靠近青島一街、300公尺）

文心山西(寶雅)（文心路與山西路口、350公尺）

(四) 大眾交通運輸資訊：

1.公車：搭乘6、9、29、32、33、61、101、108、500、850號公車，於「天津路商圈」下車。