已連2年全鄉放紅包…彰化大村今年春節前會發放嗎？鄉長這樣說

彰化縣「幸福大村」接連兩年春節前全鄉放紅包，今年確定無法農曆年前送禮金。今天鄉長賴志銘說，鄉公所將查察鄉庫餘款，計算有多少錢可發放紅包，如果經費充裕不只每人發2千元，但確定無法趕在春節前發放。

設立大村鄉的正新輪胎公司，因創辦人羅結、羅黃葉夫婦相繼去世，沒刻意事前結稅，26億元遺產稅留給地方遺愛鄉里，鄉公所前年和去年接連發給全鄉禮金每人2千元。春節即將來臨，大村還能不能繼續「幸福」受到外界關切。

大村鄉獲得羅結夫婦的鉅額遺產稅，除了地方建設，全鄉鄉民意外險50萬元、發放生育補助每胎6千元、重陽節敬老禮金65歲以上2千元、80歲以上3千元、90歲以上6千元、百歲人瑞和縣政府一樣都是1萬元，「幸福大村」名滿全國，別的鄉鎮市苦於人口外流，大村鄉截至去年11月4萬322人，比10月多929人。

據了解，鄉公所編列今年度振興（春節）禮金近8000萬元，今年1月轉正，因人口數成長必須辦理追加減預提交鄉代會定期會討論，如果通過後也是春節過後的事。

賴志銘表示，大村鄉公所本月6日將舉辦感恩餐會，除了感謝鄉民支持鄉公所施政，也會說明大村鄉的財政狀況及未來施政方向，關於發放春節禮金，也會一併說明。